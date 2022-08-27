Так, ЗСУ вже ліквідували 46 500 окупантів. Відразу ж обмовимося, що підрахувати втрати ворога вкрай складно. Особливо у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати техніки ворога

У ворога стає не лише менше військових, а й техніки. Так, з 24 лютого на брухт уже вдалося перетворити:

танків – 1 939 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 254 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 045 (+5) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 274 (+2) одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 836 (+2) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 165 (+3) одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 27 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільше втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку. Нагадаємо, що там зараз ведуться найактивніші бойові дії. А все тому, що загарбники прагнуть вийти на адміністративні межі.

Ворог прагне просунутися на Донбасі

Як зазначили у зведенні Генштабу, на Слов'янському напрямку окупанти били з артилерії та РСЗВ по районах Долини, Дібрівного, а також Краснопілля. Зафіксували ведення повітряної розвідки неподалік Нової Дмитрівки. А ще загарбники розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби, щоб порушити навігаційне забезпечення ЗСУ.

Не минулося й без артилерійських обстрілів на Краматорському напрямку. Під ворожий вогонь потрапили райони Сидорового, Верхньокам'янського, Роздолівки та Калеників. Крім того, загарбники використовували БпЛА, щоб вести повітряну розвідку. Був також наступ у напрямку Григорівки, але його успішно відбили.

окупанти обстрілювали наші війська також на Бахмутському напрямку. окупанти били по районах Бахмутського, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Крім того, з авіації загарбники атакували Зайцеве та Соледар.

Окремі підрозділи ворога намагалися покращити своє тактичне положення. Робили це вони неподалік Соледару, Зайцевого та Майорська. Але й там досягнути успіху не вдалося, тож змушені були відійти.

По Авдіївському напрямку били з танків, ствольної та реактивної артилерії. Окупанти хотіли зруйнувати важливі об'єкти як цивільної та військової інфраструктури. Загарбники били по районах Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного, Новобахмутівки. Авіаудари фіксували поблизу Мар'їнки та Валентинівки.

Наступальні дії спостерігалися на Невельському напрямку. Але там наші військові дали гідну відсіч і змусили окупантів втікати.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео