Окрім цього, зазнав ворог і значних втрат в особовому складі. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.
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Яких ударів завдали ЗСУ
Наша тактична авіація у цей день вразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні. Також Повітряні Сили вдарили по опорному пункту росіян у Новопетрівці та скупченню ворожої живої сили й техніки там же. Також атакували позиції військ росії в Ольгиному.
Проте ефективно відпрацювали в цей день не лише українські пілоти. Адже наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.
Які підтверджені втрати ворога на Півдні в цей день:
- 24 окупанти;
- 2 реактивні системи залпового вогню "Смерч";
- 3 самохідні гармати "Гіацинт";
- самохідна гармата артилерії "Піон";
- самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона";
- 5 одиниць броньованої та автотехніки.
Також у районі Інженерного та Чорнобаївки були знищені склади з боєприпасами росіян.
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