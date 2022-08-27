Окрім цього, зазнав ворог і значних втрат в особовому складі. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.

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Яких ударів завдали ЗСУ

Наша тактична авіація у цей день вразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні. Також Повітряні Сили вдарили по опорному пункту росіян у Новопетрівці та скупченню ворожої живої сили й техніки там же. Також атакували позиції військ росії в Ольгиному.

Проте ефективно відпрацювали в цей день не лише українські пілоти. Адже наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань.

Які підтверджені втрати ворога на Півдні в цей день:

24 окупанти;

2 реактивні системи залпового вогню "Смерч";

3 самохідні гармати "Гіацинт";

самохідна гармата артилерії "Піон";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона";

5 одиниць броньованої та автотехніки.

Також у районі Інженерного та Чорнобаївки були знищені склади з боєприпасами росіян.

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