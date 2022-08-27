Кроме этого, понес враг и значительные потери в личном составе. Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" в сутки.
Враг хотел наступать на Бахмутском направлении, но бесполезно: карта боевых действий по состоянию на 26 августа
Какие удары нанесли ВСУ
Наша тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне. Также Воздушные Силы ударили по опорному пункту россиян в Новопетровке и скоплению вражеской живой силы и техники там же. Также атаковали позиции войск россии в Ольгино.
Тем не менее эффективно отработали в этот день не только украинские пилоты. Ведь наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнены более 250 огневых задач.
Какие подтверждены потери врага на Юге в этот день:
- 24 оккупанта;
- 2 реактивные системы залпового огня "Смерч";
- 3 самоходных орудия "Гиацинт";
- самоходная пушка артиллерии "Пион";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона";
- 5 единиц бронированной и автотехники.
Также в районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами россиян.
Детальнее о ситуации на Юге 26 августа: смотрите видео
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