Реакція Міноборони на збільшення армії росії

Так, міноборони росії прийняло рішення збільшити штатну чисельність своїх збройних сил. Зокрема, в документі мовиться про 2 039 758 одиниць. В українському Міністерстві оборони не змогли промовчати щодо цього і прокоментували таке рішення окупанта.

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Наше Міноборони зробило це у дуже цікавий спосіб – порадило країні-агресорці закупити 2 мільйони мішків для трупів. І це очевидно, адже Збройні Сили України допомагають росіянам повернутися додому, щоправда, вже в чорних пакетах, оскільки ті не покидають українську землю добровільно.

Вони ще навіть не почали… росія планує збільшити чисельність особового складу збройних сил до 2 мільйонів осіб. Для виконання указу свого президента міноборони росії тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів,

– заявили в Міноборони України.

Втрати ворога станом на 25 серпня

Лише за минулу добу, 24 серпня, українські воїни ліквідували 150 окупантів. Загалом за весь час повномасштабної війни ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 45 850 путінських солдатів. Чималі втрати й у техніці:

танків – 1 929 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 245 (+2) одиниць;

артилерійських систем – 1 037 (+1) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 272 (+6) одиниці;

засобів ППО – 148 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 (+3) одиниці

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 160 одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.

За даними Генштабу ЗСУ найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Важливо – актуальне зведення Генштабу про ситуацію на фронті 25 серпня: дивіться відео