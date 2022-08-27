Скрытая мобилизация в россии дошла до "центральных областей"

И если раньше это происходило в отдаленных регионах страны, то теперь уже дошло до московской и ленинградской областей. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Такая ситуация складывается на фоне истощения мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины – бурятии, тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов. Поэтому кремль вынужден активизироваться в центральных областях.

Основа мобилизационных мероприятий – широкая рекламная кампания, содержащая агитацию на основных телеканалах, радио, в Интернете и печатных СМИ. Мужчинам призывного возраста предлагается подписать контракты "добровольцев" сроком от 3-х до 12 месяцев,

– говорится в сообщении.

Мотивируют денежным обеспечением. Так, кандидатам обещают зарплату в размере до 240 000 рублей, которая перечисляется на специальную банковскую карточку от военкомата. На время обучения и простоя – 30 000 – 45 000 рублей.

Сам контракт подписывается после прохождения ряда обязательных процедур: психологических тестов, заполнения анкеты, а также прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Но все это проводится условно, то есть фактически берут всех желающих, даже с категорией "В" в военном билете (ограниченно пригодных).

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