Отже, можна привітати росіян з новим досягненням. Таку думку 24 каналу озвучив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Переломна цифра для окупантів
Це для них поворотна цифра,
– зазначив Ступак.
Декілька тижнів тому окупанти почали "розгойдувати" нову історію з прихованою мобілізацією, а також заявили про набір 137 тисяч нових військових до 1 січня 2023 року.
Експерт також розповів, що зараз проводиться нарада "путін – шойгу – герасімов". На його думку, тема втрат як військової техніки та зброї, так і особового складу – суттєво на ній обговорюється.
Ми бачимо, що росія має проблеми зі снарядами та з мотивацією (військових – 24 канал) воювати в Україні. Крім того, вони намагаються закупити техніку у Північної Кореї, тобто з технікою теж повна "лажа",
– зазначив Ступак.
Ступак прокоментував втрати окупантів: дивіться відео
Більше про ювілейні втрати росіян
У Генштабі ЗСУ 6 вересня потішили українців актуальною статистикою втрат ворога. За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення наші бійці знищили 50 150 окупантів. Утім, загарбники втрачають й чимало військової техніки, зокрема:
- танків – 2 077 одиниць (+9 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 4 484 одиниці (+25);
- артилерійських систем – 1 179 одиниць (+22);
- РСЗВ – 296 одиниць (+2);
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць;
- гелікоптерів – 207 одиниць (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);
- крилатих ракет – 209 одиниць (+4);
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 305 одиниць (+19);
- спеціальної техніки – 109 одиниць (+2).
У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільших втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Донецькому напрямку. Зауважимо, що найближчим часом там дійсно буде досить неспокійно. А все тому, що окупанти отримали від путіна завдання за будь-яку ціну вийти на адміністративні межі Донецької області до 15 вересня.