Аналіз втрат росії та порівняння з арміями різних країн світу провів 24 канал. У досліджені використані дані аналітиків Global Firepower.

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Не якістю – кількістю

Перед вторгненням в Україну росія мала у своєму розпорядженні одну з найчисельніших армій у світі. Як вона сама себе величає, "друга армія світу" на початку 2022 року налічувала 850 тисяч регулярних військових.

Зверніть увагу! Уся інформація щодо армії України та інших держав ґрунтується на оцінках аналітиків станом на початок 2022 року, тобто до масштабного російського вторгнення, може бути дещо неточною та не порушує державної або військової таємниці.

На той час це був п'ятий показник у світі. Поступалась росія лише Північній Кореї (1,2 мільйона регулярних військ), США (1,39 мільйона), Індії (1,45 мільйона) та Китаю (2 мільйони регулярних військових).

З моменту масштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого, протягом трохи більше як пів року Збройні Сили України добряче підрихтували чисельність російських військ. Тож тепер кількість "хороших рускіх" вже перевалила за 50 тисяч. І тут мовиться лише про загиблих. Навіть приблизна кількість поранених нам невідома. Про те, з чим можна порівняти це величезне число, і поговоримо.

Найчисельніші армії світу на початок 2022 року / Інфографіка 24 каналу

"Хоть гдє-то больше, чєм у НАТА"

Наприклад, візьмемо НАТО, яким пропаганда так лякає росіян з телевізора. На війні в Україні росія втратила практично стільки ж військових, скільки є в розпорядженні регулярних армій одразу 9 членів Альянсу разом узятих. А це понад чверть країн НАТО:

Словаччина – 13 тисяч регулярних військ (інформація про загальну чисельність – відсутня);

– 13 тисяч регулярних військ (інформація про загальну чисельність – відсутня); Албанія – 8 тисяч регулярних військ (8,5 тисячі – разом з резервом і парамілітарними формуваннями);

– 8 тисяч регулярних військ (8,5 тисячі – разом з резервом і парамілітарними формуваннями); Північна Македонія – 7,5 тисячі регулярних військ (14,5 тисячі – загалом);

– 7,5 тисячі регулярних військ (14,5 тисячі – загалом); Словенія – 7 тисяч регулярних військ (14 тисяч – загалом);

– 7 тисяч регулярних військ (14 тисяч – загалом); Естонія – 6,5 тисячі регулярних військ (34,5 тисячі – загалом);

– 6,5 тисячі регулярних військ (34,5 тисячі – загалом); Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ (29,7 тисячі – загалом);

– 6,5 тисячі регулярних військ (29,7 тисячі – загалом); Чорногорія – 2 тисячі регулярних військ (12 тисяч – загалом);

– 2 тисячі регулярних військ (12 тисяч – загалом); Люксембург – 900 регулярних військових (про загальну кількість інформація відсутня);

– 900 регулярних військових (про загальну кількість інформація відсутня); Ісландія – фактично відсутні регулярні війська.

Отже загальна чисельність регулярних армій цих 9 членів НАТО – 51,4 тисячі осіб. Майже стільки ж військових росія втратила за час війни в Україні.

Чисельність армій деяких країн НАТО / Інфографіка 24 каналу

Загалом росія втратила на війні, більше військових, ніж налічують регулярні армії 19 з 30 країн-членів Північноатлантичного Альянсу! Це 63% членів НАТО.

Крім вже згаданих вище, це також Нідерланди (35 тисяч регулярних військ), Болгарія (30 тисяч), Бельгія (26 тисяч), Чехія (26 тисяч), Норвегія (23 тисячі), Угорщина (23 тисячі), Литва (16 тисяч), Данія (16 тисяч) і Хорватія (15 тисяч).

Що там у "своїх"

Якщо з потенційними ворогами все зрозуміло, то давайте порівняємо втрати росії з арміями союзників. Не Індії чи Китаю, з якими москва вдає "рівносильних партнерів", а насправді стоїть з простягнутою рукою, а тих, кого у військовому плані більш-менш можна справді назвати союзниками – країни ОДКБ.

Тут порівняльна ситуація для росії дещо краща, але не те, щоб дуже. Єдиний член Організації, що має більшу армію, ніж втрати росії у війні – Узбекистан. У своєму розпорядженні Ташкент має 55 тисяч регулярних військових. Чисельність резерву невідома, а парамілітарні війська налічують ще 10 тисяч.

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Далі йде окупована росією за сприяння олександра лукашенка білорусь. Чисельність її армії вже нижча, ніж нове улюблене число росіян – всього 45 тисяч регулярних військ.

Щоправда, схиблений диктатор, який боїться білоруського народу більше, ніж російських окупантів, забезпечив себе парамілітарними військами чисельністю в 110 тисяч. Крім того, резерв білорусі налічує 290 тисяч осіб.

Рівнозначна за чисельністю армія у Вірменії – 45 тисяч регулярних військ. Та тут слід зазначити, що вона зросла саме в останні роки – через війну з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Ще один наслідок війни для Єревану – величезний резерв чисельністю в 210 тисяч осіб. Парамілітарні сили – всього 4,3 тисячі осіб.

Намагається не відставати Казахстан, якому, на думку деяких експертів, теж може загрожувати вторгнення росії. Чисельність його регулярної армії – теж 45 тисяч. Кількість резерву невідома, а парамілітарні сили – ще 32 тисячі осіб.

Найскромнішою армією в ОДКБ володіє Таджикистан – всього 9,5 тисячі регулярних військ. Тож росія замість війни могла б подарувати Душанбе одразу 5 нових армій.

До слова, протягом останніх років ми знаємо два випадки, коли було застосовано договір про колективну безпеку – загострення в Нагірному Карабаху восени 2020 року та масові протести в Казахстані взимку 2022 року.

В обох випадках росія направляла в країни свої "миротворчі війська" чисельністю в близько 2 тисяч осіб. Отже замість війни в Україні, на якій вона втратила 50 тисяч військових, росія могла б "розв'язати" 25 проблем своїх партнерів.

Та схоже, що партнерів у неї скоро й зовсім не залишиться. Та це вже зовсім інша історія.

Чисельність армій країн-партнерів росії / Інфографіка 24 каналу

Втрати росії більші, ніж цілі держави

Досі ми порівнювали військові втрати росії лише з арміями інших держав. Може когось це здивує, але у світі є цілі держави, чисельність населення яких менша, ніж кількість тепер уже "хороших рускіх".

Заради справедливості вже зовсім "маленькі" країни до уваги не беремо. Лише держави, незалежність яких визнана на рівні Організації Об’єднаних Націй. Отже серед 193 членів ООН є одразу 7 держав з меншим населенням, ніж втрати росії!

Тувалу – 10,5 тисячі населення;

– 10,5 тисячі населення; Науру – 14 тисяч населення;

– 14 тисяч населення; Палау – 21,5 тисячі населення;

– 21,5 тисячі населення; Сан-Марино – 33 тисячі населення;

– 33 тисячі населення; Ліхтенштейн – 39 тисяч населення;

– 39 тисяч населення; Монако – 40 тисяч населення;

– 40 тисяч населення; Сент-Кіттс і Невіс – 43 тисячі населення.

Просто уявіть собі: на війні проти України путін фактично 5 разів знищив населення Тувалу, 3 з половиною рази – Науру, 2 з половиною – Палау, чи півтора – Сан Марино.

Крім того, в ООН є ще 5 держав, чисельність населення яких близька до втрат росії:

Антигуа і Барбуда – 80 тисяч населення;

– 80 тисяч населення; Сейшельські острови – 80 тисяч населення;

– 80 тисяч населення; Андорра – 76 тисяч населення;

– 76 тисяч населення; Домініка – 73 тисячі населення;

– 73 тисячі населення; Маршаллові острови – 72 тисячі населення.

росія втратила на війні більше, ніж мають цілі держави / Інфографіка 24 каналу

Танчики-танчики-танчики

Спекотний червень 1941-го, лише щойно німецькі війська переступили польсько-радянський кордон і розпочали наступ на свого до недавна союзника – радянський союз. Операція отримала кодову назву план "Барбароса".

Вже наступного дня, 23 червня, на лінії Дубно – Луцьк – Броди розгорнеться одне з найбільших танкових протистоянь в історії людства, відоме також як битва під Бродами.

З обох сторін участь у 7-денній битві брали близько 4 тисяч танків. З них понад 3 тисячі – з радянського боку. Загалом радянський союз у тій битві втратив 2 тисячі 648 танків. Тоді як Німеччина – всього лише близько 200.

Причини цьому були різними – гірший стан радянської техніки, ефект несподіванки від німецького бліцкригу, можливість швидко ремонтувати німецьку техніку з незначними пошкодженнями та велика кількість трофеїв серед німців – коли радянські війська відступали, танки залишалися на окупованій території.

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З того часу росія, яка у війні послуговується доктринами саме радянського союзу має більш сучасну техніку, а деякі зразки не так вже й нереально поступаються сучасній західній бронетехніці, але Збройні Сили України зі своїми "джавелінами" та "стугнами" про це якось і не питають.

За пів року війни проти України російська армія вже втратила майже 2 100 танків, тож до славетного числа 2 тисячі 648 – вже зовсім небагато залишилося.

Це дуже серйозний показник, адже саме танки – така собі "гордість другої армії світу". росіяни ними пишаються, встановлюють замість пам'ятників, проводять на них змагання з біатлону й навіть одягають у костюми танків своїх дітей. Чим же ще пишатися "наддержаві" у 21 столітті, правда ж?

Та заради справедливості, станом на початок 2022 року росія володіла найчисельнішими танковими військами у світі – 12 тисяч 420 одиниць. Це майже удвічі більше, ніж у другої за цим показником країни у світі – США (6 тисяч 612 танків).

До слова, третьою в рейтингу йде держава, на яку й рівняється росія – Північна Корея (5 тисяч 895 танків), четвертий – Китай (5 тисяч 250 танків), а замикає топ-5 Індія (4 тисячі 614 танків).

Тобто, на момент вторгнення росія з найбільшими у світі танковими військами мала стільки ж одиниць цієї техніки, як друга й третя країни разом узяті – США та КНДР.

Україна, до слова, на початку року була тринадцятою у світі за цим показником зі своїми танковими військами чисельністю в майже 2 тисячі 600 одиниць. Щоправда, ми пам'ятаємо, як завдяки "подарункам" від росії в перші два місяці війни чисельність наших танкових військ лише збільшилась.

Хто міг би протистояти росії

Концепцію надчисельних наземних військ і бронетехніки росія успадкувала від радянського союзу. За бажання чи без, але цю концепцію в спадок отримала й Україна. Адже танки й бронетранспортери – це значно дешевше, ніж флот чи авіація.

Відповідно станом на лютий 2022 року в Європі, мабуть, були лише дві держави, які здатні були стримати численну навалу тисяч російських танків – це Україна, а також Туреччина, яка має танкові війська з чисельністю трохи більш як 3 тисячі осіб.

Навіть державам з настільки розвиненою авіацією як Франція, Німеччина чи Велика Британія протистояти було б важко, зважаючи на доволі непогані системи ППО, що є в росії. Тож битися довелося б на землі. Та зараз мова не про це.

Ми часто скаржимося, що партнери не допомагають нам належним чином. Та, можливо, найбільша провина європейців у тому, що вони банально не підготувалися до цієї війни?

Росія втратила за пів року 2 тисячі 100 танків. Давайте порівняємо з танковими військами найбільших держав Європи:

Туреччина – 3 тисячі 22 танки,

– 3 тисячі 22 танки, Україна – 2 тисячі 596 танків,

– 2 тисячі 596 танків, Греція – 1 тисяча 243 танки,

– 1 тисяча 243 танки, Польща – 863 танки,

– 863 танки, білорусь – 601 танк,

– 601 танк, Азербайджан – 510 танків,

– 510 танків, Румунія – 451 танк,

– 451 танк, Болгарія – 410 танків,

– 410 танків, Франція – 406 танків,

– 406 танків, Іспанія – 327 танків.

З топ-10 європейських армій за чисельністю танкових військ лише в України та Туреччини більше танків, аніж протягом війни втратила росія.

Загалом же втрати росії у 2 тисячі 100 танків – це 3 з половиною танкові армії білорусі, це 5 танкових військ Франції, це майже 8 танкових армій Німеччини (266 танків) та понад 9 танкових військ Великої Британії (227 танків). Загальну чисельність російських танкових військ з європейськими державами годі й порівнювати.

Якщо вірити даним Global Firepower, то з загальної кількості 12 тисяч 420 танків знищених 2 тисячі 100 становлять майже 25%.

Крім того, ЗСУ вже знищили 4 тисячі 500 одиниць російської бронетехніки, що з загальної кількості в 30 тисяч 122 становить майже 15%.

Згадайте про це, коли наступного разу почуєте, що після України росія продовжить війни з іншими державами. Дуже схоже на те, що в разі перемоги над Україною росія зможе перемогти будь-кого в Європі. Але це вже вирішувати точно не росії, а Збройним Силам України та їхнім партнерам. Тому твердження, що нині Україна захищає всю Європу – щонайменше абсолютно правдиве.

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Артилерія та РСЗВ

Тут росія лідирує у світі за всіма трьома показниками – самохідні артилерійські установки, буксирувані гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Звісно, російські "Мста-С" чи "Солнцепьок" – це не німецький Panzerhaubitze-200 чи американський HIMARS, але величезна кількість теж багато що вирішує.

Отже, станом на початок 2022 року в росії було 6 тисяч 574 самохідні артилерійські установки. На другому місці Китай (4 тисячі 120 одиниць), на третьому – Південна Корея (3 тисячі 40 одиниць).

До слова, Україна кількісно теж була непогано озброєна – шосте місце у світі з загальною чисельністю 1 тисяча 67 САУ.

Знову ж таки, у першій десятці, крім України, лише одна європейська країна – Туреччина. Вона на восьмому місці з 856 одиницями.

За запасами буксированих гаубиць росія так само світовий лідер (7 тисяч 571 одиниця). Другою йде Південна Корея (3 тисячі 854 одиниці), Індія – третя (3 тисячі 311 одиниць).

Україна знову ж у десятці – 2 тисячі 40 одиниць. Втім, серед європейських держав – тут ми єдині. Та це пояснюється вже радше тим, що в сучасній мобільній війні гаубиці – не найкращий засіб знищення ворога. У Німеччини їх, наприклад, немає зовсім.

П'ять найпотужніших армій Європи – Німеччина (121 САУ), Франція (109 САУ + 105 гаубиць), Велика Британія (89 САУ + 126 гаубиць), Італія (54 САУ + 108 гаубиць) та Туреччина (956 САУ + 1 тисяча 189 гаубиць) – спільними зусиллями ледь назбирають 20% від артилерійських потужностей росії.

Наскільки це важливий компонент у нинішній війні – і пояснювати не варто. Мабуть, у кожного є знайомі чи рідні військові, які розповідали, як російська артилерія безупину гатить по наших захисниках.

Україна натомість протягом війни знищила 1 тисячу 200 артилерійських систем росії (тут і САУ, і буксировані гаубиці).

Це, для порівняння, понад половина артилерії Туреччини, 5 з половиною артилерійських потуг Британії чи Франції, 7 з половиною – Італії, 10 – Німеччини.

Так само з РСЗВ. росія і тут на початок року була світовим лідером з чисельністю 3 тисячі 391 одиниця реактивних систем залпового вогню. Другий Китай (3 тисячі 160 одиниць), третій – Іран (2 тисячі 485 одиниць.

За цим показником у топ-10 немає жодної європейської держави. Україна – 12 з чисельністю РСЗВ 490 одиниць.

Втім, за понад пів року війни українські воїни демілітаризували вже майже 300 одиниць російських систем залпового вогню.

Для порівняння, у Туреччини їх всього 407, у білорусі – 238, Румунії – 207, Польщі – 197, Великої Британії – 44, Німеччини – 38, а Франції – всього 13.

Найбільші армії світу за кількістю танків та артилерії / Інфографіка 24 каналу

Українська мухобийка: більше не літатиме

Останнім часом ми багато чули, що російська авіація боїться перетинати лінію фронту. Воно й не дивно, адже Україна дещо покращила свою систему ППО, а українські воїни навчилися збивати літаки й гелікоптери навіть засобами, що для цього не призначені.

Тож завдяки нестандартним підходам і героїзму наших військових вдалося приземлити 240 ворожих літаків і понад 200 гелікоптерів.

При цьому на початку року росія мала на озброєнні 4 тисячі 173 одиниці військової авіації, з якої 2 тисячі 87 – гелікоптери. Тобто нині знищені 11,5% російських літаків і майже 10% гелікоптерів.

До слова, поступається росія лише США, в яких загалом 13 тисяч 247 одиниць авіації. На третьому місці Китай (3 тисячі 285 одиниць), але ЗСУ активно працюють над тим, аби вивести його на впевнене друге місце.

Варто також відзначити, що в європейських держав ситуація з авіацією відчутно краща, ніж з артилерією. Втім, на жаль, значно гірша в України:

Туреччина – 1 тисяча 57 одиниць (476 літаків та 581 гелікоптер);

– 1 тисяча 57 одиниць (476 літаків та 581 гелікоптер); Франція – 1 тисяча 55 одиниць (551 літак і 504 гелікоптери);

– 1 тисяча 55 одиниць (551 літак і 504 гелікоптери); Італія – 862 одиниці (407 літаків і 455 гелікоптерів);

– 862 одиниці (407 літаків і 455 гелікоптерів); Велика Британія – 693 одиниці (434 літаки та 259 гелікоптерів);

– 693 одиниці (434 літаки та 259 гелікоптерів); Греція – 633 одиниці (334 літаки та 299 гелікоптерів);

– 633 одиниці (334 літаки та 299 гелікоптерів); Німеччина – 617 одиниць (275 літаків і 342 гелікоптери);

– 617 одиниць (275 літаків і 342 гелікоптери); Іспанія – 503 одиниці (361 літак і 142 гелікоптери);

– 503 одиниці (361 літак і 142 гелікоптери); Польща – 452 одиниці (215 літаків і 237 гелікоптерів);

– 452 одиниці (215 літаків і 237 гелікоптерів); Україна – 318 одиниць (172 літаки та 146 гелікоптерів).

Тут найбільш примітно, що українські захисники змогли знищити більше авіації ворога, ніж було в самої України станом на початок 2022 року, тобто до російського вторгнення. Схоже, тут спрацював девіз сил ППО: “якщо не літаємо самі, то й нікому не дозволимо”.

Віримо, що числа, які ми щодня бачимо у зведеннях Генерального штабу зростатимуть, поки останній російський військовий не покине українську землю або не буде в ній похований.



Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили!