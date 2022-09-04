Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про те, як кремль намагається уникати своїх провалів та як путін намагається продовжувати війну – читайте далі.

Зверніть увагу Втрати, гарматне м'ясо та нова гра США: чому росіяни брешуть про контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ на Півдні триває й наша армія має певні здобутки. До того ж поступове звільнення територій саме на Херсонщині матиме і символічний зміст – так вважають західні експерти та військові. Разом з тим, у Білому домі заявляють, що путін все ще не готовий закінчувати війну, отже готуватиме нове гарматне м’ясо для продовження бойових дій.

Однак, схоже, путін боїться за свою шкуру ще більше, а тому готовий перетягти до Москви голову Чечні рамзана кадирова, якому вже пророчать керівну посаду в росгвардії, що може лише посилити тиранію на росії. Окрім того, кремль знову посилює ядерний шантаж на Запорізькій АЕС, попри присутність місії МАГАТЕ, а також вперто планує провести псевдореферендуми на захоплених територіях. Однак серед низки проблем у російської армії з’явилася ще одна – кремль має проблеми з виплатою обіцяних грошей тим, хто пішов на цю війну.

Тож, докладніше про перебіг контрнаступу ЗСУ на Півдні та небажання кремля визнати реальність, далі і поговоримо.

Легалізація окупації Півдня та "денацифікація", яка не працює: що у США кажуть про наміри путіна

Попри величезні втрати окупантів, економічні втрати та тотальну ізоляцію, путін все ще не готовий закінчувати війну. Таку заяву зробили в Білому домі. Спікер адміністрації Джо Байдена з питань нацбезпеки Джон Кірбі напередодні заявив, що США не плекають надій, що путін готовий покласти край війні в Україні, він буде продовжувати її, поки будуть залишатися бодай якісь спроможності. Втім, настрої росіян почали дещо змінюватися, отже цього тижня путін знову повторив тезу про те, що нібито на території України створюється антиросійський анклав, який загрожує безпеці самої росії. Отже, росіяни, які їдуть вбивати українців, за логікою путіна нібито захищають саму росію.

Така риторика вказує на те, що тези про "денацифікацію" вже не працюють, а путіну вкрай необхідно мобілізувати резерви для продовження війни. Саме тому очільник кремля розповідає ще й про глобальне протистояння росії зі США та НАТО. Однак за словами Джона Кірбі – це маячня, путін розв’язав війну проти України і тепер вперто не хоче визнавати поразку. Тому російська пропаганда зараз намагається ще більше розкручувати тези про те, що саме Захід затягує цю війну.

Так само Джон Кірбі запевнив, що у США вбачають ознаки того, що росія має намір провести незаконні "референдуми" про приєднання окупованих територій України у вересні. І це ще більше викликає подив, адже в кремлі волють не помічати провалів на фронті. Хоча таке бажання якомога швидше провести псевдореферендуми має своє пояснення. Таким чином путін намагається досягти якоїсь подоби політичної легітимності військових успіхів, мовляв, всі ці півроку повномасштабної війни мали якийсь сенс.

Ба більше, проведення незаконних референдумів має викликати сплеск патріотизму у росіян і, по факту, компенсувати той факт, що путін так і не зміг досягти першочергових цілей в Україні. Втім, це також інструмент для легітимізації продовження цієї безглуздої війни, адже в кремлі можуть заявити про те, що от тепер вони нібито захищають не лише міфічний "народ Донбасу", але і нові квазіутворення. І для звичайного росіянина це вже пояснення – чому війна має тривати.

Спроба приховати власні злочини – для чого росії фейки про хімічну зброю

Так само в кремлі намагаються розповсюдити новий фейк про Україну на тлі неспроможності просуватися на фронті. На початку повномасштабної фази війни всі ми з вами вже чули ці легенди про біолабораторії та "бойових гусей" в Україні. Утім, з часом ця маячня втратила свій вплив. Відповідно, кремль намагається запустити нову страшну тезу, яка на думку російського керівництва також має легітимізувати війну в очах міжнародної спільноти, а також затьмарити страшні злочини росіян в Україні.

Ще в середині серпня, на тимчасово окупованій частині Запорізької області були госпіталізовані російські військові нібито з ознаками отруєння. У госпіталізованих окупантів під час обстеження було нібито виявлено отруйну речовину – ботулотоксин типу "В". Росія одразу ж почала готувати документи, які нібито підтверджуються результатами аналізів, аби звинуватити Україну в "хімічному тероризмі". Не дивно, якщо і цю маячню росіяни винесуть на розгляд Радбезу ООН.

Втім, сьогодні радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що це банальна спроба приховати та виправдати власні страшні злочини.

Ба більше, розуміючи, що ЗСУ поступово наступають на Півдні, а росія вже потерпає від нестачі живої сили та техніки, Кремль продовжує вдаватися до ядерного тероризму. Сьогодні журналісти-розслідувачі видання The Insider опублікували відео, на якому видно, як російська реактивна система залпового вогню веде вогонь з території Запорізької атомної електростанції.

Крім того, за даними міського голови Енергодара Дмитра Орлова, окупанти вже другий день поспіль не пропускають в місто гуманітарний вантаж. Окупанти стверджують, що місцеве населення має все необхідне, а тому ніяка гуманітарка не потрібна. Насправді ж, таким чином окупанти просто не залишають вибору місцевим, окрім як йти і брати допомогу з рук росіян. Для російських пропагандистів це прекрасна картинка, нібито, підтримки місцевими окупаційного режиму.

Однак, як всі ми знаємо, у ЗСУ свої плани щодо тимчасово окупованих територій. І якщо ми вже говоримо про Запорізьку область, то з неї і почнемо обговорювати перебіг наступу ЗСУ на Півдні.

Як змінилася поведінка окупантів на тлі українського контрнаступу

Інститут дослідження війни стверджує, що українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення в західній частині Запорізької області, щоб перешкодити поточному розгортанню російських військ на цьому напрямку.

Разом з тим, ЗСУ продовжують контр наступальні дії на Херсонщині. Мер міста Олешки сьогодні повідомив, що ЗСУ завдали чергового удару по позиціях окупантів у Херсоні. Євген Рищук заявив, що українські військові завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, в якому розміщений склад боєприпасів окупантів. Власником цього управління є фейковий "губернатор" Херсонської області володимир сальдо.

Так само вранці в тимчасово окупованому Херсоні прогриміли вибухи. Вони лунали поблизу Антонівського мосту. Окупанти повідомили, що в місті прогриміло більше десяти вибухів, додавши, що нібито працює російська система ППО. Однак за даними місцевих жителів, удар міг бути завдани по лівому березі по з'їзду Антонівського мосту, що унеможливлює його використання для перекидання підкріплень.

Окрім того, інформація про частковий обвал Каховського мосту все ж підтвердився. Супутникові знімки показують, що частина мосту розміром приблизно 20 на 9 метрів впала в річку, що призвело до повної непрацездатності цієї частини дамби. Тобто ЗСУ остаточно залишили рашистам лише один варіант для втечі в цьому районі – понтонні переправи, або вплав.

Також з огляду на активність української авіації можна стверджувати, що ЗСУ посилює наступальні дії. За даними ОК "Південь" на південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили й техніки, опорних і командних пунктах росіян.Кількість бойових ударів нашої авіації збільшується у геометричній прогресії починаючи з першого дня оголошеного наступу – 29 серпня. І це важливі темпи, які вказують на посилення тиску на окупантів з боку українських військ. Так само продовжують нищити ворога і ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. Загалом, втрати росіян лише на південному напрямку за минулу добу не можуть не тішити.

Окрім того є ще одне свідчення того, що ЗСУ посилюють наступ – це поведінка самих окупантів. За даними ОК "Південь", росіяни, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, продовжують спроби налагодження альтернативних переправ. Тобто з одного боку, загарбники продовжують панічно шукати невловимих партизанів та диверсантів, з іншого боку намагаються побудувати переправи для перекидання підкріплення. Однак Дніпро під повним вогневим контролем ЗСУ.

На жаль, у ворога все ще залишаються запаси для того, аби огризатися. Тож, за попередню добу, окупанти, намагаючись втримати оборону на суходолі, продовжили артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні й ракетні удари по мирних населених пунктах. Напередодні вдень ворог з літаків СУ-35 двічі атакував Миколаївщину ракетами Х-59, внаслідок чого відбулося влучання в житлові будинки. На жаль, внаслідок другого удару росіян загинула дитина, ще двох дітей і одного дорослого поранено.

Тут варто зауважити, що наші Повітряні сили постійно вдосконалюються, аби такі потрапляння ракет мінімізувати. Втім, все ще потребують посилення. Зокрема, за словами генерал-майора Миколи Жирнова, протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50% до 70% російських ракет.

Блискавичного відвоювання територій не буде: яка мета контрнаступу ЗСУ

Втім, головні зусилля ЗСУ сьогодні, скоріше на Півдні України. Однак варто ще раз зазначити – не варто чекати від наступу ЗСУ блискавичного результату, адже це кропітка і продумана робота зі знищення ворога та звільнення території.

Як написало сьогодні видання WSJ, вся специфіка стратегії ЗСУ полягає в тому, що контрнаступ може приймати різні форми. У виданні стверджують, що навіть не відвойовуючи покищо значних позицій, Київ може домогтися прогресу, змусивши росію, серед іншого, розкрити розташування своїх військ і баз постачання; зайняти оборонну позицію або відвести війська з інших регіонів країни. Україна також може отримати розвіддані про російські підрозділи, їх вразливість і готовність до бою. У виданні зазначають, що нібито у ЗСУ поки немає ресурсів для швидкого прориву. Замість цього, військові прагнуть послабити передові російські сили, одночасно використовуючи далекобійну артилерію і ракети для ураження стратегічних об'єктів в тилу.

І от таку стратегію військові експерти вважають вкрай складною, яка потребує неабиякої майстерності. Мовляв, українські сили рухатимуться повільно, тому що вони намагаються вибити росіян, які в обороні і змогли закріпитися, без переважаючих сил або переваги в повітрі з боку ЗСУ. Саме тому, низка експертів запевняє – спроба лобового штурму Херсона була б помилкою.

Окремо варто зазначити – чому саме контрнаступ на Півдні є настільки важливим? Цей напрямок важливий навіть суто з міркувань символічності. Однак це далеко не головне. Зокрема напередодні колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес назва три головних аспекти нинішнього наступу ЗСУ. По-перше, необхідно зупинити русифікацію, яку кремль проводить на окупованій Херсонщині. Зокрема, за його словами, росія намагається знищити все українське. Він наголосив, що зламати плани ворога важливо до псевдореферендуму.

По-друге, потенційно тисячі російських військових можуть бути захоплені або знищені всередині котла на Херсонщині, який можуть влаштувати ЗСУ відрізаючи шляхи для відходу з правого берега Дніпра. І це стане серйозним ударом по російських силах, і кремль не зможе вигадати таку казку, яка б це пояснила.

І по-третє, Бен Ходжес заявив, що якщо ліквідувати Херсон як російський анклав, то в України з'явиться можливість перемістити HIMARS та інші ракетні установки далі на Схід та набагато ближче до Криму. Відповідно, ЗСУ зможуть щодня атакувати ворожу логістику в Криму.

"Усе за планом", але не зовсім: навіщо путіну кадиров у москві

І в цій ситуації найогидніше те, що кремль продовжує вдавати, що в нього все йде за планом. Сьогодні спікер путіна дмітрій пєсков заявив, що переговори з Києвом можливі, але на них буде обговорюватися суто питання того, як Україна виконуватиме ультиматум росії.

Щоправда таке зухвальство – це банальна спроба приховати свої невдачі в очах росіян. Однак проблеми дійсно є. Британська розвідка запевняє, що російські військові в Україні, крім бойової втоми та високих втрат, ще стикнулися з тим, що кремль не може виплатити їм обіцяні гроші.

Річ у тім, що у російських збройних силах дохід військовослужбовців складається із скромного основного окладу, але зверху є ще низка премій та надбавок. Зокрема окупантам обіцяли виплачувати надбавки за участь у так званій "спецоперації". Однак, за даними розвідки, росіяни цих грошей не бачать.

Окрім того, кремль почав потроху чистити навіть своїх придворних пропагандистів. Зокрема, напередодні стало відомо про арешт в Москві відомого військового пропагандиста семена пегова. Причина арешту полягала в тому, що нібито він порушував громадський порядок. Однак насправді, в Інституті дослідження війни зазначили, що той самий пегов напередодні дозволив собі розповісти, що на Херсонщині не все так добре у росіян, за що, ймовірно і був заарештований. Це такий собі натяк пропагандисту, що не варто навіть натякати на те, що на фронті у росіян є проблеми.

Так само путін, схоже боїться за власне майбутнє, адже голова Чечні рамзан кадиров, раптом заявив, що втомився вже від своєї посади, а тому може скоро її залишити. Російські ЗМІ стверджують, що для кадирова вже приготували керівну посаду в росгвардії. Тобто, путін вирішив тримати кадирова у постійному полі зору.

Та попри всі проблеми, путін все одно самовпевнено продовжує наполягати, що закінчувати війну він не готовий.

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