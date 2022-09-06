Українці надзвичайно довго чекали цієї цифри у графі втрат ворога. Тож це ювілейне число надихнуло їх на безліч мемів, а також гарну ініціативу. Про неї 24 канал розповість вкінці.

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ЗСУ подарували українцям свято

Ясна річ, що не минулося без мемів з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Під його керівництвом наші військові не лише ефективно відвойовують українські землі клаптик за клаптиком, а й знищують ворогів.

У кількох мемах Залужний став іменинником. Напередодні був мем, де він зображений на фоні легендарної вантажівки, яка асоціюється у нас з гаслом "Свято наближається".

Не минулося й без шоу "Розсміши коміка", в якому одним із суддів був Володимир Зеленський. І реально дуже смішно, що "друга армія світу" вже поклала в український чорнозем 50 тисяч своїх бійців, а досягнути бажаних результатів таки не змогла.

Як же без класиків? Карпенко-Карий нагадав нам про те, що наступна планка – 100 тисяч. Тож невдовзі нас очікує ще один потужний ювілей.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак традиційно лаконічний. Він лиш зауважив, що "50 – це цифра вересня". І ми не будемо з ним сперечатися, адже гарна така цифра.

Якщо ви ще застали карбованці, то цей мем буде для вас ще й ностальгічним:

Нагадали користувачі мережі також, що "Донбас-Арена" розрахована на 50 тисяч глядачів. От ЗСУ вже вдалося організувати "повну посадку" загарбників.

Не минулося, ясна річ, без "Лад". Ви ж пам'ятаєте про білу автівку, який батько "двохсотого" придбав на "похоронні". І дійсно цікаво, чи можуть у країні-агресорці зробити державне замовлення на 50 тисяч таких легковиків. А, дійсно, не можуть. Вони ж збираються здебільшого з запчастин з-за кордону...

І ще кілька мемів, присвячених знищеним російським військовим:

А ось і обіцяна ініціатива. З нагоди 50 тисяч ліквідованих ворогів у мережі пропонують задонатити на ЗСУ суму, яка буде кратною 50. Ви з нами?

Ворог втрачає не лише живу силу, а й техніку

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові залишилися без 2077 танків, 4484 бойових броньованих машин, 1179 артилерійських систем, 296 РСЗВ, 156 засобів ППО, а також 109 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, на брухт уже перетворили 236 літаків, 207 гелікоптерів, 876 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 209 крилатих ракет, 15 суден, 3305 автомобілів і автоцистерн.

P.S. закликаємо вас не надто гучно відзначати цей скромний ювілей. Якщо хочете зробити найкращий подарунок ЗСУ, то просто задонатьте нашим хлопцям і дівчатам. Вони заслуговують на подяку від тих, хто зараз у тилу!

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