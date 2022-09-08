И как только оккупанты возобновляют движение по мостам, наш контроль усиливается. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

​Обратите внимание Как Антоновский мост "подарки" от ВСУ принимал: горячее видео

Как украинские защитники контролируют все мосты

По словам Гуменюк, огневой контроль – очень деликатная работа артиллерии, когда корректируются планы врага без разрушений инфраструктуры. Наши военные продолжают пресекать попытки налаживания альтернативных способов переправки.

Российские захватчики пытаются любыми путями нас перехитрить на баржах, меняя маршруты, но они забывают, что они оккупанты, а мы на своей земле. Мы понимаем, откуда они могут попытаться снова переправляться,

– подчеркнула Гуменюк.

На Юге украинские защитники ударили по вражеским переправам

Оккупанты потеряли переправы около двух населенных пунктов в Херсонской области. Сейчас они находятся под огненным контролем украинских защитников. Об этом 6 сентября сообщили в оперативном командовании "Юг". За последнюю ночь по врагу ударили 150 раз.

"В течение ночи ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнили более 150 огневых задач с поражением живой силы, вооружения и техники, 2-х переправ в районах Дарьевки и Голой Пристани", - заявили в группировке.

Стоит ли просмотреть – Сможет ли Украина восстановить Антоновский мост после победы: смотрите видео