Інформацію про успіхи ЗСУ на Півдні підтвердили російські джерела та навіть міноборони держави-агресорки. Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що це трапилося випадково.

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Російські джерела, включно з Міноборони Росії, випадково підтвердили, що українські війська досягають успіхів на заході Херсонської області в районі Сухого Ставка,

– мовиться у повідомленні.

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Успіхи ЗСУ на Херсонщині прокоментували у Пентагоні. Там заявили, що Збройні Сили України мають "повільний, але значущий прогрес".

Водночас херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що більшість населення міста вже готується зустрічати українських військових. На жаль, є й ті, які виявилися лояльними до окупантів, то ж тепер вони з острахом читають новини про успіхи ЗСУ.

Упродовж 7 вересня наші бійці вдало попрацювали на Півдні. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, а авіація завдала 13 ударів. То ж ворог втратив 2 склади з боєприпасами у Миколаївській області. Загальні втрати окупантів на цьому напрямку склали:

108 військових;

5 танків;

3 реактивні системи залпового вогню "Град";

15 одиниць авто-бронетехніки;

10 гаубиць та гармат важкої артилерії;

120 міліметровий міномет;

2 пускові установки С-400;

радіолокатор наведення до С-300.

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