Інформацію про успіхи ЗСУ на Півдні підтвердили російські джерела та навіть міноборони держави-агресорки. Аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що це трапилося випадково.
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Російські джерела, включно з Міноборони Росії, випадково підтвердили, що українські війська досягають успіхів на заході Херсонської області в районі Сухого Ставка,
– мовиться у повідомленні.
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Успіхи ЗСУ на Херсонщині прокоментували у Пентагоні. Там заявили, що Збройні Сили України мають "повільний, але значущий прогрес".
Водночас херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що більшість населення міста вже готується зустрічати українських військових. На жаль, є й ті, які виявилися лояльними до окупантів, то ж тепер вони з острахом читають новини про успіхи ЗСУ.
Упродовж 7 вересня наші бійці вдало попрацювали на Півдні. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, а авіація завдала 13 ударів. То ж ворог втратив 2 склади з боєприпасами у Миколаївській області. Загальні втрати окупантів на цьому напрямку склали:
- 108 військових;
- 5 танків;
- 3 реактивні системи залпового вогню "Град";
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 10 гаубиць та гармат важкої артилерії;
- 120 міліметровий міномет;
- 2 пускові установки С-400;
- радіолокатор наведення до С-300.
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