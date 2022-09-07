Настрої жителів Херсонської області щодо ймовірного контрнаступу ЗСУ дещо розділилися. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Настрої людей на Херсонщині

За його словами, більша частина населення регіону з нетерпінням очікує на деокупацію регіону.

Більша частина людей готується до зустрічі ЗСУ. Менша частина людей, які лояльні до окупантів, з острахом дивиться на всі ці події,

– зазначив активіст.

Насамперед такі люди переймаються безпекою свого майна та бізнесу. Як пояснив Молчанов, такі жителі Херсонщини сподівалися домовитися з окупантами, аби вберегти свої статки. Тепер же вони побоюються можливих обстрілів та "прильотів".

Херсонці очікують товарної блокади

Як розповів Молчанов, зараз жителі Херсона переймаються тим, що місто може опинитися у товарній блокаді.

Усі мости знищені, знищена комунікація між двома частинами по різні боки річки Інгулець. У Херсоні може початися брак пального, а далі – й усіх товарів через неможливість підвозити їх з правого берега Дніпра,

– сказав він.

Херсонський активіст наголосив, що ймовірна товарна блокада у будь-якому разі буде провиною окупантів, які блокують постачання товарів з територій, підконтрольних Україні.

Він додав, що більшість херсонців із розумінням ставляться до ситуації, оскільки очікування звільнення регіону переважає над страхом перед товарною блокадою.

Проблема з бомбосховищами у Херсоні

В Офісі президента звернулись до жителів тимчасово окупованих територій з проханням подбати про свою безпеку. Насамперед знайти та облаштувати укриття. За словами Молчанова, із цим у херсонців можуть виникнути труднощі через 2 причини.

Херсон, як і більшість міст України, після розпаду радянського союзу не мав достатньо ресурсів для захисту від повітряних та артилерійських атак. Всі бомбосховища були або комерціалізовані, або занедбані.

У Херсоні більшість бомбосховищ розташовані на територіях промислових підприємств. Окупанти захопили ці об'єкти, розмістили там свої склади і техніку.

"На ці бомбосховища цивільних не допускатимуть. У місті є ще бомбосховища біля лікарень чи інших соціальних закладів, але таких небагато. Більшість херсонців можуть розраховувати хіба що на підвали власних будинків", – зазначив херсонський активіст.

Як на Херсонщині працюють сирени

Молчанов розповів, що у Херсоні також належним чином не працюють сирени. За його словами, окупанти захопили систему оповіщення у регіоні.

В інших містах Херсонщини росіяни вмикають сирени, навіть коли запускають власні ракети чи коли працює їхня ППО. Там сирени лунають навіть частіше, ніж на території, підконтрольній Україні. А от у Херсоні чомусь сирени вмикають рідко,

– зауважив активіст.

Цим російські загарбники ставлять під загрозу життя херсонців. Адже, за словами Молчанова, у самому Херсоні розташовані позиції російської ППО, й іноді ворожі ракети або їхні уламки падають на території міста.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

Українські військові продовжують робити все можливе для того, щоб ворог якомога швидше забрався з території нашої країни. Нашим військовим вдалося ліквідувати ще одне повітряне судно окупантів. Мовиться про вертоліт Ка-52 "Алігатор".

На окупованих територіях далі розвивається партизанський рух. Він діє під керівництвом Сил спецоперацій. Особливо дії партизанів помітні на Херсонщині.

На Херсонщині українські військові продовжують бити по мостах і переправах ворога. В МВС повідомили, що остаточно зруйнований Дар'ївський міст.

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