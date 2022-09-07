Так, близько 08:30 нашим військовим вдалося ліквідувати ще одне повітряне судно окупантів. Як зазначив під час телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, мовиться про вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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Вертоліт збили на Херсонщині

Буквально годину тому збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 на Херсонщині. Цей вертоліт окупантів уже більше ніколи не злетить,

– наголосив він.

Ігнат додав, що результативно свою роботу виконали ті ж військовослужбовці, які напередодні знищили 5 з 6 ракет, випущених ворогом по території України. А це вкотре доводить їхній високий рівень професіоналізму.

Але це ще не всі втрати окупантів. Упродовж цієї ночі на Сході вдалося знищити ще два ворожі безпілотники. Також у ворога стало на один штурмовик Су-25 менше. А досягнути таких результатів, підкреслює Ігнат, вдалося завдяки бойовому досвіду, а також бойовому духу, помноженим на любов до Батьківщини.

Ворог боїться ЗСУ на суші та в повітрі

Водночас слід розуміти також, що нашим військовим вдається знищувати також крилаті ракети ворога. На жаль, ліквідувати можна далеко не всі снаряди. Але, зауважив речник командування Повітряних сил, наші військові використовують нові тактичні прийоми та методи, яких не бачив світ. І завдяки цьому вдається досягнути того, що окупанти бояться нас як на суші, так і в повітрі.

Це цікаво! З початкові повномасштабного вторгнення українська військова авіація завдала близько 2400 групових ударів по окупантах. Завдяки цьому вдається ліквідовувати як особовий склад, так і техніку, боєкомплекти та пункти керування загарбників.

Крім того, зауважив Ігнат, окупанти продовжують все частіше використовувати застаріле обладнання. Мовиться про ракети Х-22, а також Х-59. Також загарбники продовжують атакувати комплексами С-300, розрахованими на збиття цілей у повітрі. Зауважимо, що ними можна бити на відстань до 70 кілометрів.

Хай там як, але поведінка окупантів упродовж останніх тижнів свідчить про одне: вони заощаджують ресурси. Воно й не дивно, адже загарбники вже зазнали чималих втрат у війні проти України.

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