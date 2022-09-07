Так, около 08:30 нашим военным удалось ликвидировать еще одно воздушное судно оккупантов. Как отметил во время телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, говорится о вертолете Ка-52 "Аллигатор".

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Вертолет сбили в Херсонской области

Буквально час назад был сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52 на Херсонщине. Этот вертолет оккупантов уже больше никогда не взлетит,

– подчеркнул он.

Игнат добавил, что результативно свою работу проделали те же военнослужащие, которые накануне уничтожили 5 из 6 ракет, выпущенных врагом по территории Украины. А это еще раз доказывает их высокий уровень профессионализма.

Но это еще не все потери оккупантов. За эту ночь на Востоке удалось уничтожить еще два вражеских беспилотника. Также у врага стало на один штурмовик Су-25 меньше. А добиться таких результатов, подчеркивает Игнат, удалось благодаря боевому опыту, а также боевому духу, умноженным на любовь к Родине.

Враг боится ВСУ на суше и в воздухе

В то же время следует понимать, что нашим военным удается уничтожать также крылатые ракеты врага. К сожалению, ликвидировать можно далеко не все снаряды. Но, отметил спикер командования Воздушных сил, наши военные используют новые тактические приемы и методы, которых не видел мир. И благодаря этому удается достичь того, что оккупанты боятся нас как на суше, так и в воздухе.

Это любопытно! С начала полномасштабного вторжения украинская военная авиация нанесла около 2400 групповых ударов по оккупантам. Благодаря этому удается ликвидировать как личный состав, так и технику, боекомплекты и пункты управления захватчиками.

Кроме того, заметил Игнат, оккупанты продолжают все чаще использовать устаревшее оборудование. Речь идет о ракетах Х-22, а также Х-59. Также захватчики продолжают атаковать комплексами С-300, рассчитанными на сбивание целей в воздухе. Заметим, что ими можно избивать на расстояние до 70 километров.

Как бы то ни было, но поведение оккупантов в последние недели свидетельствует об одном: они экономят ресурсы. Оно и не удивительно, ведь захватчики уже понесли немалые потери в войне против Украины.

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