Робота партизанського руху важлива, адже дуже результативна. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Партизани співпрацюють із ССО

Радник МВС розповів, що партизани суттєво впливають на кроки нашої армії. У Херсонському районі мінус БК, У Бериславському мінус два БК, Каховка та інше – це теж заслуги нашого партизанського руху.

Будь-хто з місцевих на окупованих територіях може приєднатися до цього партизанського руху під командуванням Сил спецоперацій. Є навіть спеціальний сайт, який називається "Спротив".

На сайті є рекомендації з виготовлення мін, збереження конфіденційності тощо. Тобто це злагоджений партизанський рух спільно з нашими Силами спецоперацій. Це тільки буде наростати,

– зазначив Ростислав Смірнов.

Партизанський рух процвітає на Херсонщині

В Україні достатньо сильне угруповання партизанів, особливо на Херсонщині. Там воно процвітає.

Партизанський рух допомагає як фізично, так і психологічно тиснути на окупантів. Він повідомляє про місця скупчення ворога, складів з боєприпасами

Ви знаєте, що за минулу добу ми знищили один літак Су, один вертоліт Ка. Це велика завдяки також і партизанського руху на Херсонщині,

– заявив радник міністра внутрішніх справ.

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