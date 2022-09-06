Окупанти не мають шляхів забезпечення свого війська, тому надалі стоятимуть перед нескладним вибором. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині успішні, але обмежені.

У ЗСУ абсолютно вірна тактика: ми знищуємо угруповування росіян поступово й методично, змушуючи їх до здачі або втечі. Це фактично вже оперативне оточення, про що говорить командування "Південь". У них немає шляхів забезпечення,

– пояснив фахівець.

За його словами, те забезпечення, яке ворог проводить залишками своїх сил і засобів, переправляючись через Дніпро по воді – воно не відповідає потребам цього угруповання.

"Командири триматимуть ситуацію під контролем стільки, скільки зможуть: поки бійці не пристрелять їх й підуть здаватися, або просто не побіжать з позицій. І тут командиру вижити буде дуже важко, якщо він стоятиме поперек дороги й кричатиме повертатися в окопи", – підкреслив Жданов.

Він резюмував, що якщо командири побіжать разом з бійцями, то у них принаймні "буде шанс перепливти річку Дніпро".

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Контрнаступ на Херсонщині: що відомо

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