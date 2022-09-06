Окупанти не мають шляхів забезпечення свого війська, тому надалі стоятимуть перед нескладним вибором. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Експерт зазначив, що контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині успішні, але обмежені.
У ЗСУ абсолютно вірна тактика: ми знищуємо угруповування росіян поступово й методично, змушуючи їх до здачі або втечі. Це фактично вже оперативне оточення, про що говорить командування "Південь". У них немає шляхів забезпечення,
– пояснив фахівець.
За його словами, те забезпечення, яке ворог проводить залишками своїх сил і засобів, переправляючись через Дніпро по воді – воно не відповідає потребам цього угруповання.
"Командири триматимуть ситуацію під контролем стільки, скільки зможуть: поки бійці не пристрелять їх й підуть здаватися, або просто не побіжать з позицій. І тут командиру вижити буде дуже важко, якщо він стоятиме поперек дороги й кричатиме повертатися в окопи", – підкреслив Жданов.
Він резюмував, що якщо командири побіжать разом з бійцями, то у них принаймні "буде шанс перепливти річку Дніпро".
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Контрнаступ на Херсонщині: що відомо
- 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російської армії у Херсонській області й розпочали контрнаступ на багатьох напрямках Півдня.
- Так українські військові змусили відійти 109 полк бойовиків з квазіреспубліки, а за ними втекли російські десантники.
- В ОК "Південь" наголошують, що для ЗСУ обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку складна, але контрольована. На місці досить потужні сили ворога.
- Водночас стає зрозуміло, що росіяни на території Херсонської області потрапили в пастку, адже українським захисникам за допомогою HIMARS вдалось знищити практично всі великі мости регіону.
- 31 серпня у Херсоні пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Деталей наразі немає.
- Згодом розвідка Великої Британії підтвердила успішний наступ ЗСУ на Півдні.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що бойові дії йдуть саме за українським сценарієм. За її словами, лінія фронту охоплює 2500 кілометрів, а на 1300 кілометрах ідуть активні бої.
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