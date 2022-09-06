У оккупантов нет путей обеспечения своего войска, поэтому в дальнейшем они предстанут перед несложным выбором. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Можно надеяться, что в ближайшее время будет "жест доброй воли", – объяснение военного обозревателя

Эксперт отметил, что контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области успешны, но ограничены.

У ВСУ совершенно верная тактика: мы уничтожаем группировку россиян постепенно и методично, заставляя их сдаться или бежать. Это фактически уже оперативное оцепление, о чем говорит командование "Юг". У них нет путей обеспечения,

– объяснил специалист.

По его словам, обеспечение, которое враг проводит остатками своих сил и средств, переправляясь через Днепр по воде – оно не отвечает потребностям этой группировки.

"Командиры будут держать ситуацию под контролем столько, сколько смогут: пока бойцы не пристрелят их и пойдут сдаваться, или просто не побегут с позиций. И тут командиру выжить будет очень тяжело, если он будет стоять поперек дороги и будет кричать возвращаться в окопы", – подчеркнул Жданов.

Он резюмировал, что если командиры побегут вместе с бойцами, то у них по крайней мере "будет шанс переплыть реку Днепр".

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Контрнаступление на Херсонщине: что известно

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