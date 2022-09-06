Спринт окупантам не до снаги

Так, навесні запустили цей процес, коли ЗСУ розгорнули контрнаступ за низкою напрямків, найбільш успішним з яких був на Північному плацдармі. Обмежені в можливостях забезпечення та управління російські окупаційні війська там протрималися трохи більше місяця і змушені були тікати.

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Тим часом на решті плацдармів ЗСУ намагалися максимально стримувати наступальний потенціал російських окупаційних військ, який росіянам забезпечували кількісна перевага та можливість повсюдно застосовувати тактику "вогневого валу".

Стримування наступу ворога та його фактичне виснаження і вимотування призвели до того, що через пів року війни в Україні він мав у наявності низку проблем. Дефіцит ракетного озброєння, відсутність необхідного ресурсу для компенсації людських втрат, проблема поповнення втрат у техніці, проблематика дефіциту БК для ствольної та реактивної артилерії, що вимальовується, логістична проблематика.

Всі ці проблеми сумарно призвели до того, що до кінця літа російські окупаційні війська здатні були вести наступальні дії винятково по вузькому фронту, шириною не більше 10 кілометрів – Авдіївський та Бахмутський напрямки, тоді як ще буквально в червні вони могли забезпечувати наступ фронтом завширшки до 30 кілометрів.

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Ефект каскаду

На сьогоднішній день низка плацдармів, зайнятих ворогом, відчуває гострий дефіцит особового складу, БК, свіжої техніки, паливно-мастильних матеріалів та іншого матеріально-технічного забезпечення.

Саме комбінація всіх цих проблем, які не дають зараз російським окупаційним військам не лише вести активні наступальні дії, а й на низці локацій тримати оборону, дозволяють ЗСУ діяти більш активно та інтенсивно. Відсутність саме таких можливостей продовжує ефект каскаду щодо поступального обвалення оборони російських окупаційних. А коли не можеш тримати оборону, то залишається тільки втікати.

Багато хто сконцентрував останній тиждень всю увагу саме на півдні, але на низці інших локацій так само ЗСУ здійснили просування вперед, що зайвий раз підтверджує – обвалення оборони російських окупаційних військ має місце і на інших плацдармах.

На початок вересня можна говорити про ослаблення окупантів на правому березі Херсонщини, у Харківській, а також Донецькій областях. Командування російських окупаційних військ не може забезпечити їх посилення за рахунок наявного ресурсу і натомість намагається убезпечити та зробити неприступним саме південь.

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Остання надія ворога

Так, Запорізька область у плануванні окупантів перетворюється на найбільш насичений підрозділами плацдарм. Тут можна побачити підрозділи 5 загальновійськової армії, 29 загальновійськової армії, 35 загальновійськової армії, 36 загальновійськової армії, а також сюди будуть направлені підрозділи недоробленого 3 армійського корпусу.

Очевидно, що командування окупантів бачить ефект каскаду і розуміє, що після звільнення правого берега ЗСУ можуть зосередитись саме на Запорізькій області, звільнення якої вирішить питання всього півдня та Криму зокрема.

Зі свого боку виснажені ресурси російських окупаційних військ не дозволяють створити умови для повноцінної оборони інших плацдармів, і поки вони окопуються в Запорізькій області в очікуванні ЗСУ, каскад продовжуватиметься на Харківському та Донецькому плацдармах. Каскад підкрався непомітно.

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