Як путін налаштував Європу на спротив
Лише вчора пролунала заява пєскова про те, що "перебої з газом будуть, поки будуть санкції", сьогодні росіяни отримали приліт у відповідь. Дуже болісний.
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Але порахувавши, скільки коштуватиме протистояння на енергетичному фронті, німці вирішили залишити атомні станції в резерві. Вони вмикатимуться в періоди, коли брак електроенергії стане критичним.
Це не єдина відповідь ЄС на шантаж. Газові сховища заповнені майже на 82%, лише Німеччина виділяє 60 мільярдів євро на допомогу підприємцям та домогосподарствам, президентка фон дер Ляєн найближчим часом оголосить стратегію протистояння, хоч її основні пункти вже злили в пресу: додаткове оподаткування енергетичних компаній, які користають з високих цін, цільова допомога малозабезпеченим, обмеження споживання. Обговорюється також обмеження цін на російський газ.
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Голий король
Ефективність можна оцінити в грошах: на фоні заяв про те, що Європа не збирається поступатися росії, ціни на газ знизилися вже на 12% і впали до 2220 доларів за кубічний метр. Газовий ринок тонко відчув, за ким сильна позиція, і в путіна шансів на виграш в енергетичній війні стає дедалі менше.
Про використання енергетики як зброї вже з наступного року росіяни можуть просто забути. Сьогодні Макрон заявив про те, що доля російського газу на ринку ЄС зменшилась з 50% до 9%. Це, безперечно, політична заява. Яка свідчить, що кремль втратив своє домінування на ринку ЄС назавжди.
І тільки Угорщина продовжує використовувати звичний підхід нарощування залежності від росії. Незважаючи на те, що всі сусіди визнають, що газ – це зброя, яку росіяни використовують проти Заходу.
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