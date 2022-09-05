Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, мовляв, санкції "спричиняють хаос" щодо ремонту на газогоні.

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Єдина причина – санкції

Речник відкидає заяви, нібито росія припинила постачання до Європи як політичний крок. Однак одразу ж суперечить собі, оскільки говорить, що санкції порушують здатність Siemens Energy, яка постачає та обслуговує обладнання для трубопроводу, допомагати усунути витік. Нагадаємо, що офіційною причиною, через яку росія зупинила "Північний потік" був нібито "витік нафти".

Проблеми з постачанням газу виникли через санкції, введені проти нашої країни західними державами, зокрема Німеччиною та Великою Британією,

– сказав пєсков.

Він чітко додав, що інших причин, які призводять до проблем із постачанням, немає. Ба більше, речник натякає, мовляв, в разі зняття санкцій "ремонт завершиться легко і газопостачання відновиться".

Що цьому передувало

2 вересня у росії заявили про зупинку "Північного потоку" на невизначений термін. Стверджували, що на останній турбіні, яка залишалася, буцімто знайшли несправності – "витік нафти".

У Єврокомісії вважають, що "газпром" зупинив "Північний потік" під брехливим приводом, аби шантажувати Європу.

У компанії-виробнику турбін Siemens Energy наголосили, що витік нафти – це не причина зупиняти газогін. Раніше такі проблеми траплялись і вирішувались дуже швидко.

Детальніше – "газпром" зупинив постачання "Північним потоком": відео