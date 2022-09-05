Про це заявив віцепрем'єр росії Олександр Новак. Він сказав, що взимку ціни можуть дуже різко зрости.

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"Політика недалекоглядна призводить до того, що ми спостерігаємо колапс на енергетичних ринках Європи. І це ще не межа, тому що ми ще поки що в теплій порі року, у нас ще зима попереду, а там багато всяких непередбачуваностей", – заявив Новак.

Відповідь Європи

У Євросоюзі очікують на дотримання росією зобов'язань щодо енергетичних контрактів. Проте єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні зазначив, що європейці готові до різних варіантів.

"Ми не боїмося рішень путіна. Ми просимо дотримуватися своїх контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові відреагувати", – запевнив єврокомісар.

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