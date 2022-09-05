Об этом заявил вице-премьер россии Александр Новак. Он сказал, что зимой цены могут очень резко возрасти.

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"Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", – заявил Новак.

Ответ Европы

В Евросоюзе ожидают соблюдения россией обязательств по энергетическим контрактам. Однако еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони отметил, что европейцы готовы к разным вариантам.

"Мы не боимся решений путина. Мы просим соблюдать свои контракты, но если они этого не сделают, мы готовы отреагировать" – заверил еврокомиссар.

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