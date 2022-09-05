Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков заявил, мол, санкции "влекут за собой хаос" касательно ремонта на газопроводе.

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Единственная причина – санкции

Спикер отвергает заявления, будто россия прекратила поставки в Европу в качестве политического шага. Однако сразу же противоречит себе, поскольку говорит, что санкции нарушают возможности Siemens Energy, которая поставляет и обслуживает оборудование для трубопровода, помогать устранить утечку. Напомним, что официальной причиной, по которой россия остановила "Северный поток", была якобы "утечка нефти".

Проблемы с поставкой газа возникли из-за санкций, введенных против нашей страны западными государствами, в частности Германией и Великобританией,

– сказал песков.

Он четко добавил, что других причин, приводящих к проблемам поставок, нет. Более того, спикер намекает, мол, в случае снятия санкций "ремонт завершится легко и газоснабжение возобновится".

Что этому предшествовало

2 сентября в россии заявили об остановке "Северного потока" на неопределенный срок. Утверждали, что на последней оставшейся турбине якобы нашли неисправности – "утечку нефти".

В Еврокомиссии считают, что "газпром" остановил "Северный поток" под лживым предлогом, чтобы шантажировать Европу.

Компания-производитель турбин Siemens Energy подчеркнула, что утечка нефти – это не причина останавливать газопровод. Раньше такие проблемы случались и решались очень быстро.

Детальнее – "газпром" остановил снабжение "Северным потоком": видео