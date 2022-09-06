кремлівські міфи більше не працюють

Насправді британці – великі життєлюби, які люблять розважитися, випити, весело провести час. Вони людяні, дружні, з великими серцями, завжди готові прийти на допомогу.

Радимо Якість – понад усе: як виробники працюють у часи повномасштабної війни

Ми всім серцем полюбили Бориса Джонсона, бо він здається ще більш скаженим, ніж ми самі. Тепер у Великої Британії новий прем'єр – Ліз Трасс. І вона виглядає ... людиною! Живою людиною з плоті та крові. Веселою, енергійною, затятою.

Ліз Трасс, як і її попередник Джонсон, підтримуватиме Україну в боротьбі з росією / Фото з фейсбуку Сергія Марченка

Чемпіони з русофобії

Кажуть, її русофобія навіть сильніша, ніж у Бориса. Хоча його в цій дисципліні переплюнути складно. Дякую за підтримку України, пані Трасс!

Важливо Розслаблятися не доведеться, ця війна надовго

Перед Великою Британією зараз дуже багато викликів, тож бажаю успіхів, наша неймовірна Ліз! На болотах від вашої перемоги вже шкварчить, а це – добрий знак.

Актуальне – чого чекати Україні за перм'єрства Трасс: дивіться відео