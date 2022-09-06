Український бізнес волонтерить, сплачує податки та створює робочі місця. Він не лише дає паливо економіці, а й підтримує та навіть підсилює націю. Це має критичне значення у часи найтяжчих криз.

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А як щодо якості виробництва? Чи не страждає вона в умовах повномасштабної війни? Відповідь очевидна. Та все ж шанси мати довоєнну якість товарів є.

Трохи статистики

Зростання цін на матеріали, складнощі з перевезенням товарів країною – саме такі проблеми українські підприємства вважають головними станом на початок серпня. Про це йдеться в опитуванні підприємців, проведеному Торгово-промисловою палатою України.

У червні оприлюднили результати й іншого дослідження, проведеного Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, Дія.Бізнес спільно з Advanter Group за підтримки ЄС. Понад 60% респондентів опитування вважають основними викликами відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на українському ринку, майже 50% – непрогнозованість розвитку ситуації в Україні. Ба більше, приблизно 50% бізнесу не працюють.

Водночас є й гарні новини з економічного фронту. Згідно з опитуванням Торгово-промислової палати, у липні, порівняно з червнем, частка тих, хто зменшує виробництва, знизилася на понад 15% – до 27,5%. Це означає, що дедалі більше підприємств використовують свої виробничі потужності.

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Що з якістю: власний досвід

Дехто вважає, що якість виготовлених товарів чи наданих послуг нині має менше значення. Нескладно зрозуміти, чому побутує така думка, оскільки ми розуміємо, в яких умовах працюють вітчизняні підприємці й виробники. Проте варто пам'ятати, що якість – це турбота про своїх споживачів і наш обов'язок як бізнесу.

Проблеми, з якими ми стикнулися з початку повномасштабної війни, непостійні, адже відчувається сила нації. Україна швидко адаптується, але тяжко переналаштовується. На початку "Молокія", певно, як і більшість, мала виклики через невизначеність подій, що вимагало повільніших дій та призупинення процесів для перезапуску системи.

Першопричиною таких дій було порушення логістичних зв'язків. Ми перезапустили внутрішню логістику з доставки продукції, підприємство повернулося на пряму доставку в регіони, а не на логістичні центри мереж. Тоді ж автоматично вирішилося питання доставки необхідних матеріалів, що застосовуються під час контролю продукції.