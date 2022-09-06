Український бізнес волонтерить, сплачує податки та створює робочі місця. Він не лише дає паливо економіці, а й підтримує та навіть підсилює націю. Це має критичне значення у часи найтяжчих криз.
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А як щодо якості виробництва? Чи не страждає вона в умовах повномасштабної війни? Відповідь очевидна. Та все ж шанси мати довоєнну якість товарів є.
Трохи статистики
Зростання цін на матеріали, складнощі з перевезенням товарів країною – саме такі проблеми українські підприємства вважають головними станом на початок серпня. Про це йдеться в опитуванні підприємців, проведеному Торгово-промисловою палатою України.
Водночас є й гарні новини з економічного фронту. Згідно з опитуванням Торгово-промислової палати, у липні, порівняно з червнем, частка тих, хто зменшує виробництва, знизилася на понад 15% – до 27,5%. Це означає, що дедалі більше підприємств використовують свої виробничі потужності.
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Що з якістю: власний досвід
Дехто вважає, що якість виготовлених товарів чи наданих послуг нині має менше значення. Нескладно зрозуміти, чому побутує така думка, оскільки ми розуміємо, в яких умовах працюють вітчизняні підприємці й виробники. Проте варто пам'ятати, що якість – це турбота про своїх споживачів і наш обов'язок як бізнесу.
Проблеми, з якими ми стикнулися з початку повномасштабної війни, непостійні, адже відчувається сила нації. Україна швидко адаптується, але тяжко переналаштовується. На початку "Молокія", певно, як і більшість, мала виклики через невизначеність подій, що вимагало повільніших дій та призупинення процесів для перезапуску системи.
Першопричиною таких дій було порушення логістичних зв'язків. Ми перезапустили внутрішню логістику з доставки продукції, підприємство повернулося на пряму доставку в регіони, а не на логістичні центри мереж. Тоді ж автоматично вирішилося питання доставки необхідних матеріалів, що застосовуються під час контролю продукції.
Пригадую, найцікавішим став випадок у перші дні повномасштабної війни, коли потрібно було передати на підприємство від постачальника з Києва тестові системи для визначення антибіотиків у молоці. Цю передачу здійснював особисто керівник фірми посередника, адже працівників на той час не мав. Його з вантажем зупинили на першому ж блокпості. Представники ТрО не відпускали його через нерозуміння вигляду і призначення вантажу.
Були залучені всі, кого можна було знайти в Києві, аби пояснити призначення вантажу та його цінність у виготовленні безпечної продукції. Довелося навіть демонструвати фото продукції, торгової марки і підприємства. Зрештою вантаж вчасно потрапив на потяг завдяки допомозі та супроводу ТрО.
Переконаний, частково нашу службу якості та безпечності рятує те, що 95% колективу служби безпеки становлять жінки. Це врятувало процеси, проте було і збільшення штату. Та все ж не варто забувати, що змінювати команду складно, адже процес навчання та адаптації нині є набагато складнішим.
Підсумовуючи досвід, потреба у якісній, безпечній продукції не зникає. Навпаки, відповідальність лише зростає.
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Як підтримувати якість
З початком повномасштабної війни план контролю якості не змінився. Вважаю, це те, чого варто дотримуватися бізнесам за будь-яких умов.
Проте це все ж далеко не єдиний аспект. Власне довоєнну якість можна підтримувати, якщо є бажання створювати якісний, безпечний і натуральний продукт.
Підтримувати бізнес, не втрачаючи якість, цілком можливо і я вірю в українських підприємців.
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