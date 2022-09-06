Украинский бизнес волонтерит, платит налоги и создает рабочие места. Он не только дает топливо экономике, но и поддерживает и даже усиливает нацию. Это имеет критическое значение во времена тяжелейших кризисов.

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А как насчет качества производства? Не страдает ли она в условиях полномасштабной войны? Ответ очевиден. И все же шансы иметь довоенное качество товаров есть.

Немного статистики

Рост цен на материалы, сложности с перевозкой товаров по стране – именно такие проблемы украинские предприятия считают главным состоянием на начало августа. Об этом говорится в опросе предпринимателей, проведенном Торгово-промышленной палатой Украины.

В июне обнародовали результаты и другого исследования, проведенного Центром развития инноваций, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, Действие.Бизнес совместно с Advanter Group при поддержке ЕС. Более 60% респондентов опроса считают основными вызовами отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов на украинском рынке, почти 50% – непрогнозируемость развития ситуации в Украине. Более того, примерно 50% бизнеса не работают.

В то же время, есть и хорошие новости с экономического фронта. Согласно опросу Торгово-промышленной палаты, в июле, по сравнению с июнем, доля уменьшающих производства снизилась более чем на 15% – до 27,5%. Это означает, что все большее число предприятий используют свои производственные мощности.

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Что с качеством: собственный опыт

Некоторые считают, что качество производимых товаров или оказанных услуг в настоящее время имеет меньшее значение. Несложно понять, почему существует такое мнение, поскольку мы понимаем, в каких условиях работают отечественные предприниматели и производители. Однако следует помнить, что качество – это забота о своих потребителях и нашей обязанности как бизнесе.

Проблемы, с которыми мы столкнулись с начала полномасштабной войны, непостоянны, ведь чувствуется сила нации. Украина быстро адаптируется, но тяжело перенастраивается. В начале "Молокия", вероятно, как и большинство, имела вызовы из-за неопределенности событий, что требовало более медленных действий и приостановки процессов для перезапуска системы.

Первопричиной таких действий было нарушение логистических связей. Мы перезапустили внутреннюю логистику по доставке продукции, предприятие вернулось на прямую доставку в регионы, а не на логистические центры сетей. Тогда же автоматически решился вопрос доставки необходимых материалов, применяемых при контроле продукции.