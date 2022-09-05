Ще до скандалів, пов'язаних з відставкою Бориса Джонсона, Трасс називали його головною наступницею. Тож, що треба знати про Ліз Трасс і головне, якою є її ставлення до війни в Україні, розібрався 24 канал.

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Трасс обіцяє, що путін зазнає невдачі

Ліз Трасс непохитна у своїх поглядах щодо війни в Україні і раніше обіцяла підтримку українському народу в разі свого призначення на пост прем'єра.

Як прем'єр-міністр я буду найбільшим другом України, йдучи шляхом Бориса Джонсона, та зобов'язуюсь гарантувати, що путін зазнає невдачі і стратегічної поразки в Україні, а росія буде скована в майбутньому,

– заявила вона.

Раніше Трасс контролювала запровадження санкцій проти наближених до президента росії путіна людей. Також міністерка виступала за посилення оборонної допомоги Україні.

Зауважимо, що у своїх заявах Трасс також повідомляла, що під час головування уряду буде готова застосувати ядерну зброю у випадку загрози.

А Володимир Зеленський буде першим, кому вона зателефонує після свого призначення. Тож, питань щодо позиції Трасс до України – немає. Можна бути певними, у випадку її перемоги, підтримка Великої Британії Україні не зменшиться.Скоріше навпаки – вона лише зросте.

Біографія Ліз Трасс

Мері Елізабет Трасс народилася 1975 року в Оксфорді в сім'ї професора математики Джона Кеннета та медсестри Прісцили Мері Трасс, які були "лівих поглядів". Її мати була активісткою кампанії за ядерне роззброєння та активно ходила на вуличні акції разом з донькою.

Виросла Ліз у Шотландії, жила в Канаді, потім повернулася до Великої Британії, де вивчала філософію, політику та економіку в Мертон-коледжі в Оксфорді.

Під час навчання в коледжі Ліз підтримувала ліберал-демократів, і навіть 1994 року виступила з промовою на конференції, закликаючи до скасування монархії. Та після закінчення навчання, 1996 року Трасс вступила до Консервативної партії, де залишається донині.

Політичні амбіції

Після закінчення університету Трасс працювала бухгалтеркою в компаніях Shell і Cable & Wireless, та вона завжди хотіла займатися політикою, чого активно прагнула.

Після кількох безуспішних спроб 2010 року її нарешті обрали депутаткою від Південно-Західного Норфолка, а вже за два роки вона увійшла до складу уряду як міністерка освіти.

2016 року вона увійшла в історію, ставши першою жінкою – міністеркою юстиції та лордом-канцлеркою за тисячолітню історію.

Зазначимо, що під час Brexit Трасс виступала за те, щоб Велика Британія залишилась в ЄС. Але після референдуму вона змінила погляди і стверджує, що Brexit дає можливість "похитнути те, як все працює".

2019 року Ліз уже мала амбіції на крісло лідерки Консервативної партії на зміну Мей, коли та пішла у відставку, але врешті-решт вирішила не балотуватися і підтримала Бориса Джонсона, а під час формування його кабінету отримала посаду міністерки зовнішньої торгівлі та очільниці Торгової ради Великої Британії.

За правління Джонсона її кар'єра лише зросла. Так, 2021 року Ліз призначили на посаду міністерки закордонних справ, яку вона обіймає і донині.

Чому Трасс порівнюють з Тетчер

Ліз Трасс закидають наслідування Тетчер, мовляв, вона транслює це через одяг, фото на танку, навіть голос. Сама ж Трасс заперечує подібні паралелі.

Це дуже засмучує, що жінок-політиків завжди порівнюють з Маргарет Тетчер, а чоловіків-політиків не порівнюють з Тедом Хітом,

– обурювалась Трасс.

Водночас будучи на посаді міністерки закордонних справ лише півтора місяця Ліз Трасс проїхалася танком в Естонії та застерегла Росію від здійснення "стратегічної помилки". Декілька тижнів до цього Європа отримала від США розвіддані про можливість нового вторгнення Росії в Україну.

Трасс відтворила стиль Тетчер, яка у 1986 році теж проїхалась танком, але в Західній Німеччині.



Ліз Трасс проїхалась на танку у знак своєї рішучості / Фото The Gardian

Через рік, 10 лютого 2022 року Трасс прилетіла до Москви на переговори з російським главою мзс сергієм лавровим. З літака вона спустилась у хутряній шапці, що знову стало причиною порівнянь з Тетчер. Та у 1987 році під час візиту до СРСР теж одягнула хутряну шапку.



Трас, як і Тетчер одягла хутряну шапку на візит в росію / Фото The Gardian

Як і Тетчер, Трасс – прихильниця індивідуалізму, прагне до зменшення бюрократії в уряді та спрощеної системи оподаткування.

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