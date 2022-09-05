Еще до скандалов, связанных с отставкой Бориса Джонсона, Трасс называли его главной преемницей. То, что нужно знать о Лиз Трасс, и главное, какое ее отношение к войне в Украине, разобрался 24 канал.

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Трасс обещает, что путин потерпят неудачу

Лиз Трасс непреклонна в своих взглядах по поводу войны в Украине и ранее обещает поддержку украинскому народу в случае своего назначения на пост премьера.

Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, идя по пути Бориса Джонсона, и обязуюсь гарантировать, что путин потерпит неудачу и стратегическое поражение в Украине, а россия будет скована в будущем,

– заявила она.

Ранее Трасс контролировала введение санкций против приближенных к президенту россии путина людей. Также министр выступала за усиление оборонной помощи Украине.

Отметим, что в своих заявлениях Трасс также сообщала, что во время председательства правительства будет готова применить ядерное оружие в случае угрозы.

А Владимир Зеленский будет первым, кому она позвонит по телефону после своего назначения. Так что вопросов о позиции Трасс к Украине – нет. Можно быть уверенными, в случае ее победы, поддержка Великобритании Украине не уменьшится. Скорее наоборот – она только вырастет.

Биография Лиз Трасс

Мэри Элизабет Трасс родилась в 1975 году в Оксфорде в семье профессора математики Джона Кеннета и медсестры Присциллы Мэри Трасс, которые были "левых взглядов". Ее мать была активисткой кампании за ядерное разоружение и активно ходила на уличные акции вместе с дочерью.

Выросла Лиз в Шотландии, жила в Канаде, затем вернулась в Великобританию, где изучала философию, политику и экономику в Мертон-колледже в Оксфорде.

Во время учебы в колледже Лиз поддерживала либерал-демократов и даже в 1994 году выступила с речью на конференции, призывая к отмене монархии. Но после окончания учебы, в 1996 году Трасс вступила в Консервативную партию, где остается до сих пор.

Политические амбиции

После окончания университета Трасс работала бухгалтером в компаниях Shell и Cable & Wireless, но она всегда хотела заниматься политикой, к чему активно стремилась.

После нескольких безуспешных попыток в 2010 году ее наконец избрали депутатом от Юго-Западного Норфолка, а уже через два года она вошла в состав правительства как министр образования.

В 2016 году она вошла в историю, став первой женщиной – министром юстиции и лордом-канцлером за тысячелетнюю историю.

Отметим, что во время Brexit Трасс выступала за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Но после референдума она изменила взгляды и утверждает, что Brexit дает возможность "пошатнуть то, как все работает".

В 2019 году Лиз уже имела амбиции на кресло лидера Консервативной партии на смену Мэй, когда та ушла в отставку, но в конце концов решила не баллотироваться и поддержала Бориса Джонсона, а во время формирования его кабинета получила должность министра внешней торговли и главы Торгового совета Великобритании.

За время правления Джонсона ее карьера только возросла. Так, в 2021 году Лиз назначили на должность министра иностранных дел, которую она занимает и по сей день.

Почему Трасс сравнивают с Тэтчер

Лиз Трасс обвиняют в подражании Тэтчер, якобы она транслирует это через одежду, фото на танке, даже голос. Сама же Трасс отрицает подобные параллели.

Это очень огорчает, что женщин-политиков всегда сравнивают с Маргарет Тэтчер, а мужчин-политиков не сравнивают с Тедом Хитом,

– возмущалась Трасс.

В то же время, будучи в должности министра иностранных дел всего полтора месяца, Лиз Трасс проехалась на танке в Эстонии и предостерегла россию от совершения "стратегической ошибки". Несколько недель до этого Европа получила от США разведданные о возможности нового вторжения россии в Украину.

Трасс воспроизвела стиль Тэтчер, которая в 1986 году тоже проехалась на танке, но в Западной Германии.



Лиз Трасс проехалась на танке в знак своей решительности / Фото The Gardian

Через год, 10 февраля 2022 года Трасс прилетела в Москву на переговоры с российским главой мид сергеем лавровым. С самолета она спустилась в меховой шапке, что снова стало причиной сравнений с Тэтчер. Та в 1987 году во время визита в СССР тоже надела меховую шапку.



Трасс, как и Тэтчер, надела меховую шапку на визит в россию / Фото The Gardian

Как и Тэтчер, Трасс – сторонница индивидуализма, стремится к уменьшению бюрократии в правительстве и упрощенной системе налогообложения.

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