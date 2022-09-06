"Вєлічіє" скінчилося раптово
З'ясувалося, що російський оборонно-промисловий комплекс настільки прокрався і технологічно відсталий, що росія тепер купує артилерійські снаряди та ракети середньої дальності у Північній Кореї. Про це пише NYT, посилаючись на нещодавно розсекречені дані американської розвідки.
Варте уваги На болотах вже шкварчить: що отримає росія із прем'єрством Трасс
І ця ситуація, звичайно, є свідченням дій санкційного режиму. У росії тане можливість виробляти і модифікувати свій ракетний потенціал. Обірвані санкціями ланцюжки постачань змушують москву йти на уклін за військовими постачаннями до держав-вигнанців. До тих, кого в росії не те, що людьми другого сорту вважали, а так, несуттєвим придатком людства.
І це при тому, що ракет у росії багато. За наявною інформацією, роблячи ставку на обстріл наших міст із С-300, рашисти почали заощаджувати високоточні ракети.
Невикористана "зброя"
Спочатку поясненням зупинки "Північного потоку-1" була поломка. Але пєсков чітко дав зрозуміти, що всі ці пояснення – нісенітниця. "Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Великобританію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує", – сказав він.
Ситуація тепер така, що в росії навіть не вважають за потрібне вже підбирати евфемізми для своєї деструктивної поведінки.
Головне Херсонський відлік "жестів доброї волі" почався: чого можна очікувати у вересні
Попереджений – озброєний
Я розповідав, звідки одержує газ Європа. Один зі шляхів – транзит через Україну. Він триває і, навіть незважаючи на війну, росія платить нам за газ, а ми його справно прокачуємо. Але дедалі частіше я чую про те, що москва може припинити транзит і достроково вийти з договору, який, як відомо, укладено до 2024 року.
Найапокаліптичніший сценарій виглядає так: росія виходить з договору, постачання газу припиняється, бунти в країнах ЄС, бомбардування української газотранспортної інфраструктури, вимоги з боку москви. Впевнений, і цей план "згущених фарб" у нас розглядали і прорахували. Про всяк випадок.
Важливе – Урсула фон дер Ляєн виступила за обмеження ціни на російський газ: дивіться відео