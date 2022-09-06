"Вєлічіє" скінчилося раптово

З'ясувалося, що російський оборонно-промисловий комплекс настільки прокрався і технологічно відсталий, що росія тепер купує артилерійські снаряди та ракети середньої дальності у Північній Кореї. Про це пише NYT, посилаючись на нещодавно розсекречені дані американської розвідки.

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І ця ситуація, звичайно, є свідченням дій санкційного режиму. У росії тане можливість виробляти і модифікувати свій ракетний потенціал. Обірвані санкціями ланцюжки постачань змушують москву йти на уклін за військовими постачаннями до держав-вигнанців. До тих, кого в росії не те, що людьми другого сорту вважали, а так, несуттєвим придатком людства.

І це при тому, що ракет у росії багато. За наявною інформацією, роблячи ставку на обстріл наших міст із С-300, рашисти почали заощаджувати високоточні ракети.

Невикористана "зброя"

Очевидно, що чим менше прилітає, то краще. З іншого боку, є побоювання, що подібна економія може означати те, що час бити по деяких цілях ще не настав. Йдеться, звичайно, про опалювальний сезон. Під ударом можуть опинитися електростанції, котельні, ТЕС та, можливо, навіть підземні сховища газу.

Спочатку поясненням зупинки "Північного потоку-1" була поломка. Але пєсков чітко дав зрозуміти, що всі ці пояснення – нісенітниця. "Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Великобританію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує", – сказав він.

Ситуація тепер така, що в росії навіть не вважають за потрібне вже підбирати евфемізми для своєї деструктивної поведінки.

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Попереджений – озброєний

Я розповідав, звідки одержує газ Європа. Один зі шляхів – транзит через Україну. Він триває і, навіть незважаючи на війну, росія платить нам за газ, а ми його справно прокачуємо. Але дедалі частіше я чую про те, що москва може припинити транзит і достроково вийти з договору, який, як відомо, укладено до 2024 року.

Найапокаліптичніший сценарій виглядає так: росія виходить з договору, постачання газу припиняється, бунти в країнах ЄС, бомбардування української газотранспортної інфраструктури, вимоги з боку москви. Впевнений, і цей план "згущених фарб" у нас розглядали і прорахували. Про всяк випадок.

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