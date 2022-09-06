"Величие" кончилось внезапно

Выяснилось, что российский оборонно-промышленный комплекс настолько поник и технологически отстал, что россия теперь покупает артиллерийские снаряды и ракеты средней дальности в Северной Корее. Об этом пишет NYT, ссылаясь на недавно рассекреченные данные американской разведки.

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И эта ситуация, конечно, является свидетельством действий санкционного режима. В россии тает возможность производить и модифицировать свой ракетный потенциал. Обрываемые санкциями цепочки поставок заставляют москву идти на поклон за военными поставками в государства-изгнанники. К тем, кого в россии не то, что за людей второго сорта считали, а так — несущественным придатком человечества.

И это при том, что ракет у россии много. По имеющейся информации, делая ставку на обстрел наших городов из С-300, рашисты начали экономить высокоточные ракеты.

Неиспользованное "оружие"

Очевидно, что чем меньше прилетает, тем лучше. С другой стороны, есть опасения, что подобная экономия может означать, что время бить по некоторым целям еще не пришло. Речь, конечно, об отопительном сезоне. Под ударом могут оказаться электростанции, котельные, ТЭС и даже подземные хранилища газа.

Первоначально объяснением остановки "Северного потока-1" была поломка. Но песков четко дал понять, что все эти объяснения – чушь. "Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Других причин, которые бы привели к проблемам с прокачкой, не существует", – сказал он.

Ситуация теперь такова, что в россии даже не считают нужным уже подбирать эвфемизм для своего деструктивного поведения.

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Предупрежден – вооружен

Я рассказывал, откуда получает газ Европа. Один из путей – транзит через Украину. Он продолжается и, даже несмотря на войну, россия платит нам за газ, а мы его исправно прокачиваем. Но все чаще я слышу о том, что москва может прекратить транзит и досрочно выйти из договора, который, как известно, заключен до 2024 года.

Апокалиптический сценарий выглядит так: россия выходит из договора, поставка газа прекращается, бунты в странах ЕС, бомбардировка украинской газотранспортной инфраструктуры, требования со стороны москвы. Уверен, и этот план "сгущенки" у нас рассматривали и просчитали. На всякий случай.

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