Це вказує не лише на дефіцит в оборонному секторі цієї країни, а й на різку залежність від імпорту з цивілізованих країн, з якими росія зібралася воювати. Такі висновки підтверджує дослідження незалежної групи Conflict Armament Research, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, що використовуються у війнах.

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Російську зброю роблять із однакових компонентів

Фахівці CAR перебували в Україні з 12 по 16 липня. За цей час вони встигли дослідити елементи 650 унікальних моделей компонентів російської техніки, яку збили чи захопили українські військові. Загалом у цьому різноманітті пристроїв основні технологічні компоненти були виготовлені 144 неросійськими виробниками.



Однакові схеми у різній техніці росіян / Фото CAR

При цьому, подекуди одні й ті ж плати росіяни використовують для розробки різних типів озброєння. Зокрема, така ситуація була в 4 ракетах, які дослідили: Х-101, Х-59, "Калібр" і "Торнадо". Там були друковані плати всередині блоків приймачів супутникових сигналів, які виготовлені з однакових неросійських компонентів у 2012 – 2020 роках.



Чіпи з ракет "Торнадо", "Калібр", Х-59, Х-101 (зліва направо) / Фото CAR

Оскільки супутникові навігаційні системи є критично важливими компонентами крилатих ракет, цей висновок підкреслює центральне значення іноземних технологій для передового російського оборонного обладнання,

– пояснили в Conflict Armament Research.

Проте вони зазначили, що навіть у тих самих Х-59 і Х-101 росіяни інколи використовують й інші друковані плати блоків приймача. Вони теж практично ідентичні.



Однакові елементи ракет Х-59 і Х-101 / Фото CAR

Використовують ті ж системи в авіації

Проте найвинахідливішою боротьбою з дефіцитом росіяни відзначилися у своїх елітних гелікоптерах Ка-52. Там вони влаштували в бортовий комп'ютер таку ж навідну систему, яку використовують часто на ті ж ракети Х-101.



Однакові схеми з Ка-52 та ракети Х-101 / Фото CAR

Зібрані на цю мить докази демонструють, що російська оборонна промисловість покладається на постійне, безперервне постачання деталей від азійських, європейських та американських компаній. Зокрема, у виробництві техніки, яка використовується у війні. Застосування нових або існуючих заходів (санкцій – 24 канал) може обмежити здатність росії купувати ці компоненти та виробляти такі системи в майбутньому,

– підсумували дослідники.

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