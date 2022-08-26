У перші дні війни українська ППО нищила сучасну авіацію ворога

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, скільки в росії ще літаків і гелікоптерів, які ворог може стягувати до кордонів України, щоб приводити ротацію.

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Він зазначив, що кількість літаків ворога відома. Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ сказав, що в росії точно є до 4 тисяч одиниць різної техніки.

Якщо говорити про Україну, то після розпаду СРСР залишилося понад 1000 літальних апаратів, тому можна тільки уявити, скільки має росія,

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, відкрите питання у використанні окупантом сучасної техніки, яку їм вдалося модернізувати чи виготовити. Передусім йдеться про літаки Су-30 СМ, які росія фактично отримала, модернізувавши Су-27.

Юрій Ігнат наголосив, що ворог використав нову техніку в перші дні повномасштабної агресії. Саме цю авіацію росіян нищила українська ППО.

Авіація росіян складається із західних деталей

Речник Повітряних сил ЗСУ також прокоментував, чи зупинили санкції проти росії виготовлення нової техніки. Він підкреслив, що все сучасне озброєння, яке робить окупант, це так звана "солянка всього світу". Тобто мікросхеми, плати та чіпи – західні.

Як зазначив Ігнат, росія використовує західні деталі не тільки до літаків, але й безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Все, що всередині, росія використовує західні технології,

– сказав він.

Речник наголосив, що санкцій позбавляють росію технологій. Однак потрібен контроль обмежень, оскільки ворог оминає санкції завдяки третім країнам.

Скільки авіації ворога біля України

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що біля нашої країни перебуває близько 800 одиниць ворожої авіації. Йдеться про 150 ударних гелікоптерів і 400 бойових літаків.

Крім того, у небі постійно перебувають літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

Цікаво, що після вибухів в окупованій Новофедорівці, що в Криму, окупанти почали частіше використовувати аеродром Бельбек. Та згодом "бавовна" приїхала і в Бельбек.

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