Під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував скупчення ворожої авіації на кордоні з Україною. Він наголосив на тому, що сотні одиниць повітряних суден країни-агресорки базувалися там і до початку повномасштабного вторгнення. Тож у цьому випадку не йдеться про щось екстраординарне.

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Ворог не "стягує" авіацію

Відразу ж зауважимо, що поблизу кордону України наразі базуються 400 літаків і 360 гелікоптерів росіян.

Але Юрій Ігнат поспішив акцентувати на тому, що росія нічого не стягувала. Ці повітряні судна, наголошує він, були ще до початку повномасштабного вторгнення. Але тоді мовилося про 450 літаків і 250 гелікоптерів. І хоч ЗСУ уже знищили понад 200 літаків і понад 200 гелікоптерів, ворог лише поповнює ті запаси авіації, які перетворили на брухт наші військові.

Водночас спостерігається певне збільшення саме вертолітних підрозділів, розкиданих навколо кордонів України. Наразі їхня кількість становить 360 повітряних суден. Мовиться про:

155 ударних вертольотів;

решта 205 – військово-транспортні.

Тут нагнітати словом "стягують" не потрібно. Ця авіаційна техніка була. І відповідно до тих завдань, які вони собі ставлять, проводиться і ротація, і переміщення техніки довкола наших кордонів,

– підкреслив Ігнат.

Він нагадав, що росіяни використовують у війні проти України десятки військових аеродромів. Вони розташовані в білорусі, на півострові Крим, а також безпосередньо у самій росії та на тимчасово окупованих територіях.

Скільки літаків ще є у ворога

Речник Повітряних сил додав, що у ворога на балансі може бути до 4 тисяч одиниць різної авіаційної техніки. Що стосується України, то після розпаду СРСР у нашій державі залишалося понад 1000 літальних апаратів. Це для приблизного уявлення, скільки відповідних суден може бути в окупантів.

Водночас він наголосив, що російські військові у перші дні повномасштабного вторгнення використовували свої новітні літаки. Мовиться про Су-30СМ або Су-34. І саме ці повітряні судна наші військові ефективно знищували.

Дотримання санкцій потрібно контролювати

Юрій Ігнат наголосив, що санкції проти росії однозначно мають вплив і на військову техніку ворога. Водночас він наголосив на тому, що важливо контролювати за їхнім дотриманням. Адже мовиться про країну, яка постійно крала і продовжує красти. І це стосується також розробок і технологій.

Нагадаємо, що мікросхеми й інше начиння у військовій техніці ворога – імпортне. Але, як свідчить практика, ворог спокійно використовував його навіть після 2014 року, коли були накладені санкції на продаж відповідних схем країні-агресорці.

Нагадаємо, що під час телеефіру Юрій Ігнат прокоментував свою ж заяву, зроблену напередодні. Під час брифінгу він зауважив, що поблизу кордону з Україною тепер базується 150 ударних гелікоптерів.

Але оскільки він не пояснив, що сотні ворожих повітряних суден і так постійно перебувають поблизу нашої держави, то низка видань дійсно зрозуміли, що мовиться про додаткове стягування, яке може передбачати вищу загрозу обстрілів.

І саме тому в прямому ефірі речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що мав на увазі не щось екстраординарне. Він просто докладав обстановку поблизу кордону з нашою державою.

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