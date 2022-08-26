Відповідну інформацію повідомляють росЗМІ. За їхніми даними, ворогам бракує важливих запчастин – щонайменше двигунів, стартових генераторів.

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російські окупанти вже розбирають вертольоти

Після літаків російські авіакомпанії почали розбирати на запчастини вертольоти.

російські перевізники через брак деталей та їх подорожчання на тлі санкцій, пов'язаних з війною в Україні, почали знімати запчастини з одних гелікоптерів для ремонту інших. Така ситуація стосується не тільки іноземних гелікоптерів, а й вітчизняних (російських – 24 канал) моделей, у яких стояли блоки закордонного виробництва,

– мовиться в повідомленні росЗМІ.

Попередньо відомо про проблему з вертольотами "ансат", які збирають у Казані, а двигуни до них створювали в Штатах та Канаді, стартові генератори – у США чи Чехії.

Директор тов "російські вертолітні системи-холдинг" юрій казачков розповів, що найближчим часом почастішають повідомлення про проблеми зі стартовими генераторами на "ансат", адже вони ламаються швидше, ніж двигуни.

У росії вважають, що повністю "імпортозаміщену версію казанського вертольота" почнуть постачати 2024 року. Та навіть там вважають ці терміни оптимістичними.

Проблеми виникнуть з декількома моделями вертольотів

За даними росЗМІ, в росавіації є тільки 54 вертольоти "ансат", а от американських Robinson – сотні.

Незрозуміло, чим і як їх ремонтувати в умовах обмежень,

– мовиться у повідомленні.

Додали, що наслідки санкцій зачіпають навіть вітчизняні Мі-8, запчастини до яких росія може купити в так званих "дружніх" країн.

У росії вже розбирають літаки

Ще на початку серпня авіакомпанії росії почали розбирати свої літаки. Все для того, щоб компенсувати брак запчастин, які кремль не може купити через санкції західних країн.

4 джерела у галузі заявили, що розбирає літаки навіть державний "аерофлот".

Розуміючи ситуацію, кремль ще в червні порадив авіакомпаніям розбирати деякі літаки на запчастини. Це аргументували тим, що інші літаки іноземного виробництва мають продовжувати літати принаймні до 2025 року.

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