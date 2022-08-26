Соответствующую информацию сообщают росСМИ. По их данным, врагам не хватает важных запчастей – по меньшей мере двигателей, стартовых генераторов.

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российские оккупанты уже разбирают вертолеты

После самолетов российские авиакомпании начали разбирать на запчасти вертолеты.

российские перевозчики из-за нехватки деталей и их подорожания на фоне санкций, связанных с войной в Украине, начали снимать запчасти с одних вертолетов для ремонта других. Ситуация затрагивает не только иностранные вертолеты, но и отечественные (российские – 24 канал) модели, у которых стояли блоки зарубежного производства,

– указано в сообщении росСМИ.

Предварительно известно о проблеме с вертолетами "ансат", которые собирают в Казани, а двигатели к ним создавали в Штатах и Канаде, стартовые генераторы – в США или Чехии.

Директор ооо "российские вертолетные системы-холдинг" юрий казачков рассказал, что в ближайшее время участятся сообщения о проблемах со стартовыми генераторами на "ансат", ведь они ломабтся быстрее, чем двигатели.

В россии считают, что полностью "импортозамещенную версию казанского вертолета" начнут поставлять в 2024 году. Но даже там считают эти термины оптимистичными.

Проблемы возникнут с несколькими моделями вертолетов

По данным росСМИ, в росавиации есть только 54 вертолета "ансат", а вот американских Robinson – сотни.

Непонятно, чем и как их ремонтировать в условиях ограничений,

– говорится в сообщении.

Добавили, что последствия санкций затрагивают даже отечественные Ми-8, запчасти к которым россия может купить у так называемых "дружественных" стран.

В россии уже разбирают самолеты

Еще в начале августа авиакомпании россии начали разбирать свои самолеты. Все для того, чтобы компенсировать нехватку запчастей, которые кремль не может купить из-за санкций западных стран.

4 источника в отрасли заявили, что разбирает самолеты даже государственный "аэрофлот".

Понимая ситуацию, кремль еще в июне посоветовал авиакомпаниям разбирать некоторые самолеты на запчасти. Это аргументировали тем, что другие самолеты иностранного производства должны продолжать летать по крайней мере до 2025 года.

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