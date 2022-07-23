Большой план вылился в большой пузырь

И это, несмотря на то, что его строительство началось еще в далеком 2012 году, регулярно выделялись средства и даже анонсировали, что объект полноценно заработает в 2023 году.

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То есть в россии отказались от строительства комплекса, столь необходимого для испытаний палубной авиации, в пользу комплекса на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

Тогда я упразднение строительства НИТКА в ейске непосредственно связывал с ремонтом и модернизацией крейсера "адмирал кузнецов", на котором планировали разместить условно современный автоматизированный радиотехнический комплекс ближней навигации. Этот комплекс выполняет функции управления полетами, с помощью него производится посадка корабельной авиации на взлетно-посадочную полосу авианесущего крейсера и т.д.

На "адмирале кузнецове" до модернизации эти задачи выполняли крайне посредственно и опасно для самой палубной авиации, с учетом статистики чрезвычайных событий, "резистор-К42". Относительно нового комплекса, он еще даже не прошел испытание, которое планировалось полностью провести на НИТКА в ейске.

То есть, пока не будет достроена НИТКА в ейске, невозможно завершить ремонт и модернизацию "адмирала кузнецова". Но уже известно, что из-за санкций модернизация авианесущего крейсера вообще отменяется, а значит отпадает смысл в новом оборудовании и комплексе.

"Похороны" российской палубной авиации

Впрочем, не прошло и полгода с момента отмены строительства НИТКА в ейске, как стало известно о том, что прекращено использование НИТКА на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму. То есть в россии полностью остановлена подготовка пилотов палубной авиации.

Согласно ходящей в открытых источниках информации, сделано это было в связи с тем, что нынешняя обстановка в воздушном пространстве временно оккупированной территории Крыма не позволяет проводить обучение пилотов… Интересно, чем не позволяет?

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Очевидно, что мы можем наблюдать сейчас процесс гибели палубной авиации россии. В ейске строительство НИТКА остановлено, на временно оккупированных территориях Крыма остановлено обучение пилотов. И это в известном смысле неудивительно.

Зачем россии палубная авиация и пилоты палубной авиации, если единственный авианесущий крейсер в ближайшее время не выйдет из ремонта и даже более того – выйдет ли он вообще, даже не в ближайшее время? Есть по этому поводу серьезные сомнения.

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