Великий план вилився у велику бульку

І це незважаючи на те, що його будівництво почалося ще у далекому 2012 році, регулярно виділялися кошти та навіть анонсували, що об'єкт повноцінно запрацює у 2023 році.

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Тобто у росії відмовилися від будівництва комплексу, настільки необхідного для випробувань палубної авіації, на користь комплексу на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму.

Тоді я скасування будівництва НИТКА в єйську безпосередньо пов'язував з ремонтом та модернізацією крейсера "адмірал кузнєцов", на якому планували розмістити умовно сучасний автоматизований радіотехнічний комплекс ближньої навігації. Цей комплекс виконує функції управління польотами, за допомогою нього здійснюється посадка корабельної авіації на злітно-посадкову смугу авіанесучого крейсера тощо.

На "адміралі кузнєцові" до модернізації ці завдання виконував вкрай посередньо і небезпечно для самої ж палубної авіації, з урахуванням статистики надзвичайних подій, "резистор-К42". Щодо нового комплексу, то він ще навіть не пройшов випробування, яке планувалося повністю провести на НИТКА в єйську.

Тобто, поки не буде добудовано НИТКА в єйську, неможливо завершити ремонт та модернізацію "адмірала кузнєцова". Але вже відомо, що через санкції модернізація авіанесучого крейсера взагалі скасовується, а, отже, відпадає сенс у новому обладнанні та комплексі.

"Похорони" російської палубної авіації

Втім не минуло й півроку з моменту скасування будівництва НИТКА в єйську, як стало відомо про те, що припинено використання НИТКА на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. Тобто у росії повністю зупинено підготовку пілотів палубної авіації.

Згідно з інформацією, яка блукає у відкритих джерелах, зроблено це було у зв'язку з тим, що нинішня обстановка в повітряному просторі тимчасово окупованої території Криму не дозволяє проводити навчання пілотів… Цікаво, чим не дозволяє?

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Очевидно, що ми можемо спостерігати зараз за процесом загибелі палубної авіації росії. У єйську будівництво НИТКА зупинено, на тимчасово окупованих територіях Криму зупинено навчання пілотів. І це у певному сенсі не дивно.

Навіщо росії палубна авіація і пілоти палубної авіації, якщо єдиний авіанесучий крейсер найближчим часом не вийде з ремонту і навіть більше того – а чи вийде він взагалі, навіть не найближчим часом? Є із цього приводу серйозні сумніви.

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