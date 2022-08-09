Відповідну інформацію мають ЗМІ з 4 джерел у галузі. Перед цим Олександр Коваленко повідомив, що палубній авіації росії настали "гайки".

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росія вже почала розбирати літаки

російські авіакомпанії, включаючи контрольований державою "аерофлот", розбирають літаки, щоб забезпечити запчастини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через санкції Заходу,

– мовиться в повідомленні.

Видання пригадало, що ще в червні влада порадила авіакомпаніям використовувати деякі літаки на запчастини. Це аргументували тим, що інші літаки іноземного виробництва мають продовжувати літати принаймні до 2025 року.

Адже в лютому проти росії запровадили санкції, які забороняють її авіакомпаніям отримувати запчастини з Заходу чи ремонтувати там літаки.

Джерело повідомило:

щонайменше один російський літак Sukhoi Superjet 100 та один Airbus A350 "аерофлоту" наразі зупинені та розбираються;

Airbus A350 є майже новим, та й більшість авіапарку росії складається із західних пасажирських літаків;

обладнання зняли також з повітряних суден Boeing 737 та Airbus A320 того ж таки "аерофлоту", адже їм були потрібні запчастини від цих моделей для інших літаків Boeing 737 та Airbus A320.

Окрім того, Sukhoi Superjets – сильно залежать від іноземних запчастин, тому з одного такого літака вже зняли двигун, щоб інший міг літати.

Відомо, нові літаки A320neo, A350, Boeing 737 MAX та 787 мають технології, які треба постійно оновлювати.

За словами західних джерел, протягом року після запровадження санкцій непросто буде зберегти сучасні літаки в експлуатації навіть для високорозвиненої інженерної бази росії.

Ба більше, видання підрахувало, що за даними Flightradar24:

з кінця липня не злітали близько 50 літаків "аерофлоту", або 15% його парку, включаючи літаки, які потрапили під санкції;

не злітали 3 місяці три із семи літаків Airbus A350 "аерофлоту", в тому числі один, який зараз використовується на запчастини.

Окрім цього, друге джерело в галузі повідомило, що російські перевізники літають за меншою кількістю маршрутів через західні санкції. Саме тому є літаки, які не використовують та можуть розібрати.

Коротко про санкції в галузі авіації проти росії

5 серпня ЗМІ написали, що російським пілотам наказали повільніше гальмувати через брак запчастин до літаків. Мовиться про гальмівні колодки, які колись росія купувала за кордоном. Тепер же намагається зменшити їхнє зношування.

Також на початку серпня у Великій Британії послабили санкції проти росії в авіагалузі. Після цього рішення москва зможе отримувати певні авіаційні товари й технології, зокрема газотурбінні двигуни.

Варто пригадати, що після повномасштабного нападу росії на Україну країни ЄС, США, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти авіаційної галузі росії.

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