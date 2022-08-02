Після цього рішення москва зможе отримувати певні авіаційні товари й технології, зокрема газотурбінні двигуни. Варто пригадати, що у квітні США зняли санкції з телекомунікаційного обладнання та ПЗ.

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Британія послабила санкції проти росії

Генеральна ліцензія була переглянута з метою виключення з параграфа 1 (h) положення 28 (про фінансові послуги та кошти, пов'язані з товарами й технологіями, на ввезення яких існують обмеження),

– мовиться на сайті уряду.

Додали, що саме це дозволяє надавати страхування і перестрахування особі, пов'язаній з росією. Зокрема, щодо пунктів, зазначених у першому параграфі. Проте за умови дотримання ширших обмежень і умов ліцензії.

Коротко про новини росії щодо авіації

Через війну, яку росія почала проти України, світ запровадити санкції проти російської авіації.

Зокрема, через обмеження в доповіді Асоціації експлуатантів повітряного транспорту росії в червні повідомили, що у першому кварталі 2022 року мовилось про збитки росії в 1 мільярд доларів. Зокрема, вони написали, що є рекордні втрати за останні 8 років.

Проте в липні Євросоюз у межах 8 пакету санкцій зняв заборону на поставки з росії товарів для авіації.

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