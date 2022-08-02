После этого решение москва сможет получать определенные авиационные товары и технологии, в частности газотурбинные двигатели. Стоит вспомнить, что в апреле США сняли санкции по телекоммуникационному оборудованию и ПО.

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Британия ослабила санкции против россии

Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) положения 28 (о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения),

– указано на сайте правительства.

Там добавили, что именно это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с россией. В частности, по пунктам, указанным в первом параграфе. Однако при соблюдении более широких ограничений и условий лицензии.

Коротко о новостях россии по авиации

из-за войны, которую россия начала против Украины, мир ввел санкции против российской авиации.

В частности, из-за ограничений в докладе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта россии в июне сообщили, что в первом квартале 2022 года шла речь об убытках россии в 1 миллиард долларов. В частности, они написали, что есть рекордные потери за последние 8 лет.

Однако в июле Евросоюз в пределах 8 пакета санкций снял запрет на поставки из россии товаров для авиации.

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