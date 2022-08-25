Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Окупанти підігнали до українського кордону 150 ударних гелікоптерів.

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росія активно використовує авіацію

Юрій Ігнат наголосив, що російські окупанти активно використовують авіацію для патрулювання своєї території та території білорусі. Також ворог активно послуговується авіацією на тимчасово окупованих територіях та над українською акваторією Чорного та Азовського морів.

Крім того, у небі постійно перебувають літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

Варто зауважити, що російська авіація побоюється входити в ту частину українського простору, яку контролює наша ППО. Та попри те окупанти продовжують втрачати авіацію. Станом на 25 серпня у росії поменшало на 234 літаки та 202 гелікоптери, 3 з яких окупанти втратили на День Незалежності України.

Повітряні сили пояснили рекордну кількість тривог

Протягом доби 24 серпня, коли наша держава відзначала День відновлення Незалежності, по всій країні та в Києві повітряні тривоги пролунали рекордні 189 разів. Попередній "рекорд" був зафіксований 23 квітня – у переддень Великодня сирени спрацювали 103 рази.

Юрій Ігнат пояснив, що кількість тривог пов'язана з вильотами російської авіації. Однак для того, щоб тримати українців у напрузі протягом усього дня, окупанти піднімали авіацію та імітували запуск ракет.

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