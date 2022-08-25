Чому повітряну тривогу оголошували так часто

Про це розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня, наголосивши, що сумарно по областях було оголошено близько 190 повітряних тривог.

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Вчора попри те, що була така велика кількість тривог, великої ракетної активності не зафіксовано, але зафіксовано велику авіаційну активність. Близько 200 авіавильотів зафіксовано 24 серпня,

– зазначив Юрій Ігнат.

Всього було 8 прильотів по Україні

Противник в основному застосовував для атак по Україні дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які носять ракету Х-22. У Командуванні повідомили, що всього було зафіксовано 8 прильотів цих ракет по областях. Також противник застосовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С".

Юрій Ігнат пояснив велику кількість повітряних тривог тим, що Росія здійснювала і багато "імітаційних вильотів", в основному з аеродрому "Шайковка" – для Ту-22, а також із півночі Каспійського моря – для літаків Ту-95 МС.

Літаки злітали, робили маневри у повітрі, імітуючи удар, – і в такий час в Україні оголошували повітряну тривогу,

– додав Ігнат.

Довідка. Якщо йдеться про літаки Ту-95 чи Ту-160, то тривога оголошується по всій Україні, а якщо літаки Ту-22 – на відстань до 600 кілометрів, що відповідає дальності ракет Х-22.

Він припустив, що росіяни навмисно хотіли тримати українську націю в напрузі в День Незалежності України.

Речник Повітряних сил підтвердив, що Зенітно-ракетні підрозділи ПС ЗСУ протягом минулої доби збили два вертольоти Ка-52 та знищили 6 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оперативно-тактичного рівня.

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