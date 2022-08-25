Почему воздушную тревогу объявляли так часто

Об этом рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 25 августа, подчеркнув, что суммарно по областям было объявлено около 190 воздушных тревог.

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Вчера несмотря на то, что было такое большое количество тревог, большая ракетная активность не зафиксирована, но зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 авиавылетов зафиксировано 24 августа,

– отметил Юрий Игнат.

Всего было 8 прилетов по Украине.

Противник в основном применял для атак по Украине дальние бомбардировщики Ту-22 М3, носящие ракету Х-22. В Командовании сообщили, что всего было зафиксировано 8 прилетов этих ракет по областям. Также противник применял реактивные системы залпового огня Торнадо-С.

Юрий Игнат объяснил большое количество воздушных тревог тем, что россия совершала и много "имитационных вылетов", в основном с аэродрома "Шайковка" – для Ту-22, а также с севера Каспийского моря – для самолетов Ту-95 ТС.

Самолеты взлетали, делали маневры в воздухе, имитируя удар – и в такое время в Украине объявляли воздушную тревогу,

– добавил Игнат.

Справка. Если речь идет о самолетах Ту-95 или Ту-160, то тревога объявляется по всей Украине, а если самолеты Ту-22 – на расстояние до 600 км, что соответствует дальности ракет Х-22.

Он предположил, что россияне намеренно хотели держать украинскую нацию в напряжении в День Независимости Украины.

Спикер Воздушных сил подтвердил, что Зенитно-ракетные подразделения ВС ВСУ за прошедшие сутки сбили два вертолета Ка-52 и уничтожили 6 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно-тактического уровня.

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