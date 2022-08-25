Это явилось "рекордом" этой войны. До этого дня самым тревожным было 23 апреля, когда воздушную тревогу в областях и Киеве объявляли 103 раза.

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Где тревоги объявляли чаще всего

В течение суток больше всего воздушных тревог объявляли на Харьковщине – там сирены сработали 13 раз. В Кировоградской и Полтавской областях воздушную тревогу объявляли 12 раз.

11 сигналов тревоги было зафиксировано в Днепропетровской и Запорожской области. В Черкасской, Николаевской и Донецкой областях сирены звучали 9 раз.

В Черниговской и Одесской областях тревогу объявляли 8 раз, в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Херсонской и Винницкой областях сирены звучали 7 раз. На Западе тревоги объявляли 6 раз.

Самая продолжительная воздушная тревога зафиксирована ночью 24 августа в Запорожской области, которая длилась более 4 часов. Там уже зафиксирована и кратчайшая тревога – 4 минуты. Запорожская область, если не учитывать Луганщину, где тревога непрерывна, лидер по суммарной продолжительности тревог – 14 часов 4 минуты.

На Западе страны, где сирены раздавались по 6 раз, тревоги суммарно продолжались не менее 3 часов.

Какие города атаковал враг на День Независимости

В течение суток 24 августа российские оккупанты нанесли удары и обстреляли ряд населенных пунктов в разных областях Украины, в частности:

Миргород, Полтавская область;

Харьков, Малые Даниловцы, Дергачи, Харьковская область;

Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы Днепропетровской области;

Шепетовский район Хмельницкой области;

Николаев, Баштанскую, Березнеговатскую, Новобугскую общины Николаевской области;

Запорожье, Запорожская область;

Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую общины Сумской области;

Черниговский район Черниговской области;

населённые пункты на линии разграничения Донецкой области.

Одними из самых трагических оказались удары по Днепропетровщине. Оккупанты ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Синельниковском районе области. По состоянию на вечер 24 августа известно о 22 погибших и 50 раненых.

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