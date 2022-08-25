Це стало "рекордом" цієї війни. До цього дня найтривожнішим було 23 квітня, коли повітряну тривогу в областях та в Києві оголошували 103 рази.

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Де тривоги оголошували частіше

Протягом доби найбільше повітряних тривог оголошували на Харківщині – там сирени спрацювали 13 разів. У Кіровоградській та Полтавській областях повітряну тривогу оголошували 12 разів.

11 сигналів тривоги зафіксували в Дніпропетровській та Запорізькій області. У Черкаській, Миколаївській та Донецькій областях сирени лунали 9 разів.

На Чернігівщині та Одещині тривогу оголошували 8 разів, у Києві, Київській, Сумській, Житомирській, Херсонській та Вінницькій областях сирени лунали 7 разів. На Заході тривоги оголошували 6 разів.

Найтриваліша повітряна тривога зафіксована уночі 24 серпня у Запорізькій області, яка тривала понад 4 години. Там вже зафіксована й найкоротша тривога – 4 хвилини. Запорізька область, якщо не враховувати Луганщину, де тривога безперервна, є лідером за сумарною тривалістю тривог – 14 годин 4 хвилини.

На Заході країни, де сирени лунали по 6 разів, тривоги сумарно тривали не менше 3 годин.

Які міста атакував ворог на День Незалежності

Протягом доби 24 серпня російські окупанти завдали ударів та обстріляли низку населених пунктів у різних областях України, зокрема:

Миргород, Полтавська область;

Харків, Малі Данилівці, Дергачі, Харківська область;

Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони Дніпропетровської області;

Шепетівський район Хмельницької області;

Миколаїв, Баштанську, Березнегуватську, Новобузьку громади Миколаївської області;

Запоріжжя, Запорізька область;

Есманську, Зноб-Новгородську, Білопільську громади Сумської області;

Чернігівський район Чернігівської області;

населені пункти на лінії розмежування Донецької області.

Одними з найтрагічніших виявилися удари по Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по пасажирських вагонах на станції Чаплине у Синельниківському районі області. Станом на вечір 24 серпня відомо про 22 загиблих та 50 поранених.

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