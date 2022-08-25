У кожній області сирени пролунали не менше 6 разів. Про те, скільки тривог оголошували в Україні на День Незалежності, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Статистика тривог в Україні 24 серпня
- Київ – 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина;
- Київська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини
- Чернігівська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ;
- Сумська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини;
- Житомирська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини;
- Черкаська область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин;
- Кіровоградська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
- Одеська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини;
- Миколаївська область – 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ;
- Херсонська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин;
- Запорізька область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини;
- Донецька область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ;
- Дніпропетровська область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
- Полтавська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин;
- Харківська область – 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
- Вінницька область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини;
- Хмельницька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини;
- Рівненська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
- Волинська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
- Тернопільська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
- Львівська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
- Івано-Франківська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
- Чернівецька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
- Закарпатська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин;
- Луганська область – сигналів тривоги не було, безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня.
Ситуація в регіонах
- Запоріжжя. Окупанти вночі 24 серпня двічі атакували Запоріжжя. Під час першої атаки під обстріл потрапив інфраструктурний об'єкт в Шевченківському районі міста. Друга атака пошкодила 6 багатоповерхівок.
- Харківщина. Уночі росіяни атакували Новобаварський район Харкова. Удень росіяни обстріляли Дергачі. Увечері у Харкові знову пролунали вибухи.
- Дніпропетровщина. Окупанти атакували Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони області. Крім того, росія завдала ракетних ударів по Синельниківському району. Під завалами одного з будинків, опинилися 2 дітей, яких вдалося врятувати. В іншому будинку під завалами опинилися матір з 2 дітьми, 11-річний хлопчик загинув. Також окупанти вдарили по станції Чаплине й влучили у пасажирські вагони – 22 людей загинули, 50 постраждалих.
- Луганщина. Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив про 35 потужних обстрілів та ракетних ударів по області.
- Миколаївщина. У Баштанському районі області внаслідок артилерійських обстрілів, авіаційних та ракетних ударів є руйнування серед будинків, жертв немає. Унаслідок удару по місту Новий Буг постраждали 9 людей.
- Полтавщина. Окупанти 4 рази вдарили по військкому аеродромі в Миргороді. Постраждалих та жертв немає, є пошкоджена техніка.
- Черкащина. Сили ППО збили ворожу ракету.
- Чернігівщина. Наші військові "приземлили" 2 російські безпілотники "Орлан-10".
- Вінниччина. Сили ППО збили ворожий безпілотник.
- Хмельниччина. росіяни 2 ракетами вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.
- Донеччина. На території області тривають надважкі бої. Значна кількість населених пунктів щодня перебуває під вогнем танків, артилерії та ворожої авіації.
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