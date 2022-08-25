У кожній області сирени пролунали не менше 6 разів. Про те, скільки тривог оголошували в Україні на День Незалежності, читайте у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу "Привітання" росіян з Днем Незалежності: головне про удари та вибухи 24 серпня

Статистика тривог в Україні 24 серпня

Київ – 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина;

– 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина; Київська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини Чернігівська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ;

– 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ; Сумська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини; Житомирська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини; Черкаська область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин;

– 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин; Кіровоградська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;

– 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин; Одеська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини;

– 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини; Миколаївська область – 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ;

– 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ; Херсонська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин; Запорізька область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини;

– 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини; Донецька область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ;

– 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ; Дніпропетровська область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;

– 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина; Полтавська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин;

– 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин; Харківська область – 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;

– 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин; Вінницька область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини;

– 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини; Хмельницька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини; Рівненська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина; Волинська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин; Тернопільська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини; Львівська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини; Івано-Франківська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини; Чернівецька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини; Закарпатська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин;

– 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин; Луганська область – сигналів тривоги не було, безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня.

Ситуація в регіонах

Запоріжжя . Окупанти вночі 24 серпня двічі атакували Запоріжжя. Під час першої атаки під обстріл потрапив інфраструктурний об'єкт в Шевченківському районі міста. Друга атака пошкодила 6 багатоповерхівок.

. Окупанти вночі 24 серпня двічі атакували Запоріжжя. Під час першої атаки під обстріл потрапив інфраструктурний об'єкт в Шевченківському районі міста. Друга атака пошкодила 6 багатоповерхівок. Харківщина . Уночі росіяни атакували Новобаварський район Харкова. Удень росіяни обстріляли Дергачі. Увечері у Харкові знову пролунали вибухи.

. Уночі росіяни атакували Новобаварський район Харкова. Удень росіяни обстріляли Дергачі. Увечері у Харкові знову пролунали вибухи. Дніпропетровщина . Окупанти атакували Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони області. Крім того, росія завдала ракетних ударів по Синельниківському району. Під завалами одного з будинків, опинилися 2 дітей, яких вдалося врятувати. В іншому будинку під завалами опинилися матір з 2 дітьми, 11-річний хлопчик загинув. Також окупанти вдарили по станції Чаплине й влучили у пасажирські вагони – 22 людей загинули, 50 постраждалих.

. Окупанти атакували Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони області. Крім того, росія завдала ракетних ударів по Синельниківському району. Під завалами одного з будинків, опинилися 2 дітей, яких вдалося врятувати. В іншому будинку під завалами опинилися матір з 2 дітьми, 11-річний хлопчик загинув. Також окупанти вдарили по станції Чаплине й влучили у пасажирські вагони – 22 людей загинули, 50 постраждалих. Луганщина . Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив про 35 потужних обстрілів та ракетних ударів по області.

. Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив про 35 потужних обстрілів та ракетних ударів по області. Миколаївщина . У Баштанському районі області внаслідок артилерійських обстрілів, авіаційних та ракетних ударів є руйнування серед будинків, жертв немає. Унаслідок удару по місту Новий Буг постраждали 9 людей.

. У Баштанському районі області внаслідок артилерійських обстрілів, авіаційних та ракетних ударів є руйнування серед будинків, жертв немає. Унаслідок удару по місту Новий Буг постраждали 9 людей. Полтавщина . Окупанти 4 рази вдарили по військкому аеродромі в Миргороді. Постраждалих та жертв немає, є пошкоджена техніка.

. Окупанти 4 рази вдарили по військкому аеродромі в Миргороді. Постраждалих та жертв немає, є пошкоджена техніка. Черкащина . Сили ППО збили ворожу ракету.

. Сили ППО збили ворожу ракету. Чернігівщина . Наші військові "приземлили" 2 російські безпілотники "Орлан-10".

. Наші військові "приземлили" 2 російські безпілотники "Орлан-10". Вінниччина. Сили ППО збили ворожий безпілотник.

Сили ППО збили ворожий безпілотник. Хмельниччина . росіяни 2 ракетами вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.

. росіяни 2 ракетами вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Донеччина. На території області тривають надважкі бої. Значна кількість населених пунктів щодня перебуває під вогнем танків, артилерії та ворожої авіації.

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