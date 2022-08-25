У кожній області сирени пролунали не менше 6 разів. Про те, скільки тривог оголошували в Україні на День Незалежності, читайте у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу "Привітання" росіян з Днем Незалежності: головне про удари та вибухи 24 серпня

Статистика тривог в Україні 24 серпня

  • Київ – 7 сигналів тривог, найдовший – 1 година 39 хвилин, найкоротший – 41 хвилина;
  • Київська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини
  • Чернігівська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини ;
  • Сумська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 33 хвилини;
  • Житомирська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 40 хвилин, найкоротший – 42 хвилини;
  • Черкаська область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 45 хвилин, найкоротший – 26 хвилин;
  • Кіровоградська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 46 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
  • Одеська область – 8 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 43 хвилини, найкоротший – 23 хвилини;
  • Миколаївська область – 9 сигналів тривог, найдовший – 1 година 23 хвилини, найкоротший – 29 хвилин ;
  • Херсонська область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 17 хвилин, найкоротший – 15 хвилин;
  • Запорізька область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 4 години 18 хвилин, найкоротший – 4 хвилини;
  • Донецька область – 9 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 2 хвилини, найкоротший –28 хвилин ;
  • Дніпропетровська область – 11 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 19 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
  • Полтавська область – 12 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 3 хвилини, найкоротший – 16 хвилин;
  • Харківська область – 13 сигналів тривоги, найдовший – 2 години 5 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
  • Вінницька область – 7 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 42 хвилини, найкоротший – 43 хвилини;
  • Хмельницька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 24 хвилини;
  • Рівненська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 14 хвилин, найкоротший – 21 хвилина;
  • Волинська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 20 хвилин;
  • Тернопільська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 19 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
  • Львівська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 11 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
  • Івано-Франківська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилини;
  • Чернівецька область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 9 хвилин, найкоротший – 22 хвилини;
  • Закарпатська область – 6 сигналів тривоги, найдовший – 1 година 10 хвилин, найкоротший – 23 хвилин;
  • Луганська область – сигналів тривоги не було, безперервна повітряна тривога триває з 4 квітня.

Ситуація в регіонах

  • Запоріжжя. Окупанти вночі 24 серпня двічі атакували Запоріжжя. Під час першої атаки під обстріл потрапив інфраструктурний об'єкт в Шевченківському районі міста. Друга атака пошкодила 6 багатоповерхівок.
  • Харківщина. Уночі росіяни атакували Новобаварський район Харкова. Удень росіяни обстріляли Дергачі. Увечері у Харкові знову пролунали вибухи.
  • Дніпропетровщина. Окупанти атакували Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони області. Крім того, росія завдала ракетних ударів по Синельниківському району. Під завалами одного з будинків, опинилися 2 дітей, яких вдалося врятувати. В іншому будинку під завалами опинилися матір з 2 дітьми, 11-річний хлопчик загинув. Також окупанти вдарили по станції Чаплине й влучили у пасажирські вагони – 22 людей загинули, 50 постраждалих.
  • Луганщина. Голова ОВА Сергій Гайдай повідомив про 35 потужних обстрілів та ракетних ударів по області.
  • Миколаївщина. У Баштанському районі області внаслідок артилерійських обстрілів, авіаційних та ракетних ударів є руйнування серед будинків, жертв немає. Унаслідок удару по місту Новий Буг постраждали 9 людей.
  • Полтавщина. Окупанти 4 рази вдарили по військкому аеродромі в Миргороді. Постраждалих та жертв немає, є пошкоджена техніка.
  • Черкащина. Сили ППО збили ворожу ракету.
  • Чернігівщина. Наші військові "приземлили" 2 російські безпілотники "Орлан-10".
  • Вінниччина. Сили ППО збили ворожий безпілотник.
  • Хмельниччина. росіяни 2 ракетами вдарили по об'єкту критичної інфраструктури.
  • Донеччина. На території області тривають надважкі бої. Значна кількість населених пунктів щодня перебуває під вогнем танків, артилерії та ворожої авіації.

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