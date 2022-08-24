Обстріли Харкова та Запоріжжя

З вибухів День Незалежності розпочався у Харкові та Запоріжжі, пише 24 канал. Опівночі у Запоріжжі та Харкові під час повітряної тривоги чули серію вибухів.

До теми Прояв безпорадності, – Подоляк про масовану ракетну атаку на День Незалежності

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі. Також росіяни намагалися атакувати Харків ракетою пізно ввечері 23 серпня. Харків'ян чули вибух російської ракети, яка розірвалася у повітрі.

У ніч проти 24 серпня загарбники двічі атакували Запоріжжя. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що під час першого удару окупанти влучили в об'єкти інфраструктури.

Згодом Олександр Старух уточнив, що ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури Шевченківського району і неподалік Комунарського району.

Повторні вибухи у Запоріжжі прогриміли приблизно о 4 годині ранку. росіяни знову атакували інфраструктурний об'єкт обласного центру. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про влучання снарядів російських окупантів у 6 житлових помешкань.

Криваві обстріли Дніпропетровщини

Протягом 24 серпня росіяни тероризують Дніпропетровщину. Вночі окупанти обстріляли три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.

Дніпровський район загарбники обстріляли двома ракетами Х-22. З важкої артилерії та "Градів" росіяни 4 рази атакували Нікопольський район. По самому Нікополю росіяни випустили 20 снарядів.

Криворізький район був під прицілом "Ураганів". російські окупанти обстріляли Карпівську та Широківську громади.

До речі Відповідь буде за все, – в ОП відреагували на вбивство росією 11-річної дитини під Дніпром

Одна ворожа ракета влучила в житловий будинок Синельниківському районі, що неподалік від Дніпра. Унаслідок обстрілу під завалами опинилася жінка і двоє дітей.

На жаль, один хлопчик 2011 року народження загинув. Жінку та ще одного хлопчика 2009 року народження вдалося врятувати. Також зафіксовано обстріл цивільного інфраструктурного об'єкта.

Вдень у Дніпропетровській області знову лунали вибухи. Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Радбезу ООН повідомив про ворожу атаку по залізниці, внаслідок якої загинуло 15 людей. У мережі з'явилися моторошні фото наслідків атаки ворога по пасажирських поїздах на станції Чаплине.

Ворог атакував Миргород

Зранку російські військові атакували Полтавську область. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін інформував 4 "прильоти" по інфраструктурі Миргорода.

Повідомляється, що ворог вдарив по військової інфраструктури Миргородщини. Окупанти влучили по аеродрому та техніці.

"Прильоти" на Хмельниччині та ППО в Черкаській області

Вдень російські загарбники намагалися атакувати Черкаську область. Та на заваді цинічним планам ворога стали сили протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Роботу ППО чули в прилеглих районах Київської області.

Під вечір армія агресора атакувала Хмельницьку область. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив, що в області є "прильоти". Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин теж підтвердив "прильоти" у Хмельницькій області.

Ввечері Гамалій повідомив про влучання двох російських ракет. Ворожі ракети вдарили по критичній інфраструктурі Шепетівського району, після чого спалахнула пожежа.

Натомість не підтвердилась інформація про вибухи в Житомирській області на території Ємільчинської громади. Очільник Овруцької громади Іван Коруд розповів, що жителі чули звуки вильотів двох ракет з території білорусі.

Обстріли на Луганщині та Миколаївщині

Неспокійним День Незалежності був на Луганщині. Окупанти завдали потужних обстрілів по області, намагаючись помститися за нескореність українців.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни 35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами "привітали" Луганщину з Днем Незалежності.

Протягом ночі "прильоти" ворожих снарядів фіксували у Миколаївській області. Близько 1 ночі були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Під вечір після масованих обстрілів Миколаївщини неподалік обласного центру виникла пожежа.

Дізнайтесь більше – окупанти потужно обстріляли Харківщину: дивіться відео