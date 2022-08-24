Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк дивується, невже агресор ще не зрозумів, що спроби залякати українців – абсолютно програшна ідея.

Важливо росіяни вдарили по пасажирських вагонах на станції Чаплине на Дніпропетровщині: 15 загиблих

Масований обстріл України в День Незалежності – черговий прояв безпорадності й терористичної суті російських варварів після шести місяців ганьби й поразок,

– наголосив чиновник.

Подоляк порадив окупантам краще подумати про фінальний "жест доброї волі".

Обстріли 24 серпня: що відомо

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині, зокрема, по станції Чаплине. Вони влучили у пасажирські вагони, які, зрештою, зайнялись. На жаль, щонайменше 15 людей загинули, ще 50 постраждали.

Крім того, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по будинках у Синельниківському районі. Відомо, що там загинула 11-річна дитина.

Ввечері прильоти були у Хмельницькій області. 2 ракети вдарили по критичній інфраструктурі Шепетівського району. На місці влучання спалахнула пожежа.

У Миргороді Полтавської області росіяни влучили у військовий аеродром. Раніше глава ОВА Дмитро Лунін інформував про 4 "прильоти" по інфраструктурі міста.

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