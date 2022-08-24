Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк удивляется, неужели агрессор еще не понял, что попытки запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея.

Важно россияне ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области: 15 погибших

Массированный обстрел Украины в День Независимости – очередное проявление беспомощности и террористической сущности российских варваров после шести месяцев позора и поражений,

– подчеркнул чиновник.

Подоляк посоветовал оккупантам лучше подумать о финальном "жесте доброй воли".

Обстрелы 24 августа: что известно

Оккупанты ударили по Днепропетровщине, в частности, по станции Чаплино. Они попали в пассажирские вагоны, которые, в итоге, загорелись. К сожалению, не менее 15 человек погибли, еще 50 пострадали.

Кроме того, сегодня россияне нанесли ракетный удар по домам в Синельниковском районе. Известно, что там погиб 11-летний ребенок.

Вечером прилеты были в Хмельницкой области. 2 ракеты ударили по критической инфраструктуре Шепетовского района. На месте попадания вспыхнул пожар.

В Миргороде Полтавской области россияне попали в военный аэродром. Ранее глава ОВА Дмитрий Лунин информировал о 4 "прилетах" по инфраструктуре города.

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