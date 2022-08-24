Враг ударил по военной инфраструктуре Миргородщины

О мощных обстрелах со стороны российских оккупантов сообщили в пресс-службе 831 бригады тактической авиации. Сообщается, что враг ударил по военной инфраструктуре Миргородщины.

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Из сообщения можно сделать вывод, что оккупанты нанесли удар по аэродрому и технике.

Несмотря на мощные обстрелы российскими оккупантами военной инфраструктуры Миргородщины, мы отстроим свой аэродром и восстановим всю технику, как и отстроится каждый уголок нашей несокрушимой и Независимой Украины,

– говорится в сообщении.

Что известно об обстреле Миргорода

В первой половине дня русские военные атаковали Полтавскую область. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин информировал о 4 "прилетах" по инфраструктуре Миргорода.

К счастью, погибших и пострадавших в результате российской атаки на Миргород – нет.

Добавим, что 24 августа под огнем неприятеля оказались и другие украинские города. Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего погиб 11-летний мальчик.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН сообщил о вражеской атаке по железной дороге. Глава государства рассказал, что в результате обстрела погибли 15 человек.

На ракетный удар по Днепропетровщине и гибель 11-летнего ребенка отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оккупантам не сойдет с рук ни это, ни какое-либо другое военное преступление, которое они совершили в Украине.

В Черкасской области благодаря удачной работе ПВО была сбита вражеская ракета. К сожалению, "прилеты" фиксировали в Хмельницкой области, а также сообщали о взрывах в Житомирской области.

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